Домашняя «Вкусная соль»
Многие, наверно, видели в супермаркетах баночки с приправами и солью. И обращали внимание как это недешево стоит. Но, зачем тратить деньги, когда можно сделать самой.
У каждой хозяйки на кухне всегда есть множество приправ, а за соль и говорить не стоит.
Для того, чтобы приготовить «вкусную соль» нужно знать некоторые нюансы:
— Соль лучше брать морскую, крупного помола. Также подойдет и Гималайская, и черная Индийская, и Гавайская, в общем, на ваш вкус.
— Все пряности должны быть сухими и не измельченными в порошок.
— Приправы и пряности упакованные уже в пакетики и смешанные, несколько сразу, не подойдут. Брать нужно каждую пряность отдельно.
Соль для рыбы:
— розмарин
— тимьян
— черный молотый перец
— мускатный орех
— фенхель
— семена горчицы
Все специи, измельченные, взять в равных частях и перемешать с солью.
Для мяса:
— ягоды можжевельника
— майоран
— мускатный орех
— кориандр
— черный и красный перец
— соль
Для овощей:
— черный перец
— красный перец
— сушеный чеснок
— укроп
— соль
Универсальная грибная соль:
— 4 столовые ложки сушеных грибов, на ваш вкус
— 0,5 стакана соли
Грибы измельчить до состояния порошка. Перемешать с солью и переложить в стеклянную баночку с крышкой.
Такая соль подойдет к любому блюду, если вы любите грибы, и придаст неповторимый аромат.
Лимонная соль ко всем блюдам:
— цедра лимона
— соль
Снять с лимона кожуру, подсушить и перемолоть в кофемолке. Затем смешать с солью в равных частях.
Эта вкусная соль подойдет как для рыбы, так и для мяса, придавая блюду пикантный вкус.
Хранить «Вкусную соль» можно очень долго.Мария Зимина