Домашняя «Вкусная соль»

Многие, наверно, видели в супермаркетах баночки с приправами и солью. И обращали внимание как это недешево стоит. Но, зачем тратить деньги, когда можно сделать самой.

У каждой хозяйки на кухне всегда есть множество приправ, а за соль и говорить не стоит.

Для того, чтобы приготовить «вкусную соль» нужно знать некоторые нюансы:

— Соль лучше брать морскую, крупного помола. Также подойдет и Гималайская, и черная Индийская, и Гавайская, в общем, на ваш вкус.

— Все пряности должны быть сухими и не измельченными в порошок.

— Приправы и пряности упакованные уже в пакетики и смешанные, несколько сразу, не подойдут. Брать нужно каждую пряность отдельно.

Соль для рыбы:

— розмарин

— тимьян

— черный молотый перец

— мускатный орех

— фенхель

— семена горчицы

Все специи, измельченные, взять в равных частях и перемешать с солью.

Для мяса:

— ягоды можжевельника

— майоран

— мускатный орех

— кориандр

— черный и красный перец

— соль

Для овощей:

— черный перец

— красный перец

— сушеный чеснок

— укроп

— соль

Универсальная грибная соль:

— 4 столовые ложки сушеных грибов, на ваш вкус

— 0,5 стакана соли

Грибы измельчить до состояния порошка. Перемешать с солью и переложить в стеклянную баночку с крышкой.

Такая соль подойдет к любому блюду, если вы любите грибы, и придаст неповторимый аромат.

Лимонная соль ко всем блюдам:

— цедра лимона

— соль

Снять с лимона кожуру, подсушить и перемолоть в кофемолке. Затем смешать с солью в равных частях.

Эта вкусная соль подойдет как для рыбы, так и для мяса, придавая блюду пикантный вкус.

Хранить «Вкусную соль» можно очень долго.

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Мария Зимина