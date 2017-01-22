 
           
Статьи / 

Мой дом

Готовим сами монастырский чай

Готовим сами монастырский чай
 

Секрет чая бережно хранили и в каждом монастыре он имел свои особенности, но основной состав его компонентов остается неизменным:

Плоды шиповника 

Корень девясила

Трава зверобоя

Трава душицы

Черный чай

О целебных свойствах каждого из этих компонентов можно писать оды, так много в них пользы.

Секрет уникальных лечебных свойств монастырского чая заключается в его приготовлении:

Чай готовится утром на весь день.

Нужно взять по 2 ст.л. всех трав и 2 ч.л. хорошего черного чая на 1 л воды.

Корни девясила и плоды шиповника нужно залить кипятком и оставить настаиваться на медленном огне на 20 минут,затем добавить душицу,зверобой и чай и оставить настаиваться еще на 1 час на очень очень медленном огне.

Затем чай нужно процедить и использовать как заварку, разбавляя его горячей водой.

Пить монастырский чай можно весь день, добавляя в него мед, лимон по вкусу.

Каждый день нужно заваривать свежий чай.

Больным и ослабленным людям пить его нужно в течении всего заболевания, пока не почувствуете в себе силы.

Также он очень полезен всем при упадке сил, слабости, для повышения общего тонуса организма, плохом настроении, депрессии.

По вкусу этот чай можно сравнить с изысканными чаями из чайных лавок. Пряный,насыщенный,очень терпкий.

Утром он бодрит, вечером успокаивает, и самое главное, сил на "подвиги" становится больше.

И не забывайте, что у всех трав могут быть противопоказания, индивидуальная непереносимость.

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Моя семья Мой дом
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100