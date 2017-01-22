Готовим сами монастырский чай
Секрет чая бережно хранили и в каждом монастыре он имел свои особенности, но основной состав его компонентов остается неизменным:
Плоды шиповника
Корень девясила
Трава зверобоя
Трава душицы
Черный чай
О целебных свойствах каждого из этих компонентов можно писать оды, так много в них пользы.
Секрет уникальных лечебных свойств монастырского чая заключается в его приготовлении:
Чай готовится утром на весь день.
Нужно взять по 2 ст.л. всех трав и 2 ч.л. хорошего черного чая на 1 л воды.
Корни девясила и плоды шиповника нужно залить кипятком и оставить настаиваться на медленном огне на 20 минут,затем добавить душицу,зверобой и чай и оставить настаиваться еще на 1 час на очень очень медленном огне.
Затем чай нужно процедить и использовать как заварку, разбавляя его горячей водой.
Пить монастырский чай можно весь день, добавляя в него мед, лимон по вкусу.
Каждый день нужно заваривать свежий чай.
Больным и ослабленным людям пить его нужно в течении всего заболевания, пока не почувствуете в себе силы.
Также он очень полезен всем при упадке сил, слабости, для повышения общего тонуса организма, плохом настроении, депрессии.
По вкусу этот чай можно сравнить с изысканными чаями из чайных лавок. Пряный,насыщенный,очень терпкий.
Утром он бодрит, вечером успокаивает, и самое главное, сил на "подвиги" становится больше.
И не забывайте, что у всех трав могут быть противопоказания, индивидуальная непереносимость.Мария Зимина