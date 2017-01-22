Как легко почистить стиральную машину

Стиральная машинка является одним из предметов бытовой техники, на которую редко обращают внимание в домашнем хозяйстве. Тем не менее, уход за стиральной машиной должен быть регулярным, чтобы избежать появления плесени, запаха и накипи.

Предлагаем легкий рецепт моющего средства для домашнего применения, который по эффективности не уступает дорогому обслуживанию бытовой техники.

Ингредиенты:

2 чайной ложки уксуса 70%-ой эссенции и еще 1/4 стакана (для очистки барабана) ;

1/4 стакана пищевой соды (которую вы применяете для выпечки);

1/4 стакана воды (100 граммового);

обычная губка для мытья посуды.

Способ применения:

1. Смешайте воду и пищевую соду в отдельном контейнере, и залейте это 2-мя ложками уксусной эссенции.

2. Вылейте смесь пищевой соды, воды и уксуса в отсек для стирального порошка и добавьте 1/4 стакана уксуса в барабан.

3. Запустите стиральную машину в режим стирки, выберите самую высокую температуру из возможных степеней, остальное она все сделает сама.

4. После того, как программа будет завершена, с помощью обычной губки из блюда удалите оставшуюся влагу и грязь с крышки уплотнения. Промойте чистой водой.

Для получения лучших результатов стирки мы рекомендуем очищать так стиральную машину 1 раз в месяц. Таким образом, вы будете уверены, что машинка не сломается от накипи, и будет служить вам дольше.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Евгения Примак