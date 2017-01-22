Как легко почистить стиральную машину
Стиральная машинка является одним из предметов бытовой техники, на которую редко обращают внимание в домашнем хозяйстве. Тем не менее, уход за стиральной машиной должен быть регулярным, чтобы избежать появления плесени, запаха и накипи.
Предлагаем легкий рецепт моющего средства для домашнего применения, который по эффективности не уступает дорогому обслуживанию бытовой техники.
Ингредиенты:
2 чайной ложки уксуса 70%-ой эссенции и еще 1/4 стакана (для очистки барабана) ;
1/4 стакана пищевой соды (которую вы применяете для выпечки);
1/4 стакана воды (100 граммового);
обычная губка для мытья посуды.
Способ применения:
1. Смешайте воду и пищевую соду в отдельном контейнере, и залейте это 2-мя ложками уксусной эссенции.
2. Вылейте смесь пищевой соды, воды и уксуса в отсек для стирального порошка и добавьте 1/4 стакана уксуса в барабан.
3. Запустите стиральную машину в режим стирки, выберите самую высокую температуру из возможных степеней, остальное она все сделает сама.
4. После того, как программа будет завершена, с помощью обычной губки из блюда удалите оставшуюся влагу и грязь с крышки уплотнения. Промойте чистой водой.
Для получения лучших результатов стирки мы рекомендуем очищать так стиральную машину 1 раз в месяц. Таким образом, вы будете уверены, что машинка не сломается от накипи, и будет служить вам дольше.Евгения Примак