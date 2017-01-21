Секреты талой воды

С давних времен широко использовалась талая вода в народной медицине. В провинциях снежной зимой просто заносили в дом снег, и давали ему растаять. Талую воду пили регулярно. Она являлась незаменимым средством для поднятия тонуса организма и физической активности.

Было замечено, что жители высокогорья, которые систематически употребляли талую воду, имели большую продолжительность здоровой жизни, наполненной энергией.

Полезные свойства талой воды

Талая вода омолаживает организм. Употребление такой воды активизирует обмен веществ, способствует освобождению организма от мертвых клеток, чем замедляется процесс старения организма.

Кроме того, в отличие от водопроводной, в составе талой воды отсутствует тяжелые элементы, которые наносят вред всему организму. Характерным свойством талой воды является и то, что она способна наполнять организм внутренней энергией, тем самым заряжая бодростью и здоровым духом.

Талая вода в ряде случаев уменьшает симптомы аллергических реакций (снимает кожный зуд и покраснения на кожном покрове). Употребление талой воды активизирует иммунные силы организма, повышает иммунитет и сопротивляемость организма вирусным заболеванием (в том числе – заболеваний органов дыхательной системы).

Употребление талой воды

Свежая талая вода не нуждается ни в каких добавках. Употреблять такую воду следует сразу после размораживания, хоть она и сохраняет целебные свойства в течение 5-7 часов.

Талую воду в целях оздоровления рекомендуют употреблять перед приемом пищи, за 20-30 минут. Курс лечения талой водой составляет от 30 до 45 дней ежедневного приема, по 3-4 раза перед едой.

Минимальная норма, которую следует выпивать за день, составляет 500 мл. Тем, кто хочет употреблять теплую, нагретую талую воду, следует учесть, что температура талой воды не должна превышать 37º, иначе она потеряет свои целебные свойства.

К сожалению, в современных условиях растаявший снег (народный способ получения талой воды) не только не принесет пользы, но и может навредить. Загрязненность экологии и высокое содержание в снегу вредных для организма веществ оставляет свой след.

Но приготовить талую воду можно и сейчас.

Приготовление талой воды

Для этого очищенную питьевую воду заливают в чистую емкость на 75-85% общего объема. Емкость герметически закрывают и помещают в морозильную камеру до 100% замерзания.

Размораживание воды следует проводить при комнатной температуре, и никак не путем искусственного нагревания. Можно поставить воду размораживаться перед сном, и тогда утром вы сможете выпить свежую, талую воду.

И напоследок рассмотрим несколько рекомендаций для приготовления талой воды:

— Природный лед, снег или снег из морозильной камеры не подходят для приготовления талой воды. Они слишком загрязнены, кроме того, после оттаивания такая вода может иметь неприятный запах или вкус.

— Не стоит замораживать воду в металлических емкостях, лучше использовать для этих целей пластмассовые бутылки. Желательно с пометкой на них «для питьевой воды».

— Во время замораживания воды рекомендует удалять (выбрасывать) первый образовавшийся кусочек льда. Он как магнит втягивает в себя вредные вещества в составе воды, которые лучше изъять. Аналогичным способом можно поступать и при оттаивании воды. Сердцевину льда, которая не успела растаять, рекомендуют выкидывать.

— Оптимальное количество, которое следует замораживать «за раз» должно соответствовать вашей суточной потребности (500-1000 мл.) Лучше замораживать и принимать ежедневно свежую талую воду, чем «наморозить» раз в неделю воды впрок.

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Алевтина Мармеладова