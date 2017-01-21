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Вегетарианское мороженое

Вегетарианское мороженое
 

Хотите десерт без сахара, муки, сливок, молока и всего остального, что может отложиться на талии?

Ингредиенты:

Бананы — 1 шт.

Какао — 1 ст. л.

Корица — 0,25 ч. л.

Кленовый сироп — 1 ч. л.

Цедра апельсина — 0,25 ч. л.

Приготовление:

1. Подготовить ингредиенты. Необходимо взять самый спелый банан, который у вас есть — тогда десерт получится и сладким, и очень ароматным. 

2. Очистить банан от кожуры, нарезать на кусочки и положить в морозильную камеру на 3 часа. Он должен быть крепким.

3. Как только банан застынет, пюрируйте его с помощью блендера. Должна получиться кремообразная паста, напоминающая подтаявшее мороженое.

4. Добавить корицу и какао, хорошо перемешать. Поставить мороженое в морозильную камеру на 20-30 минут, чтобы оно «схватилось».

5. Перед подачей на стол выложить мороженое в бокал, украсить цедрой и полить сиропом. Кленовый сироп можно заменить медом.

Мария Зимина
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