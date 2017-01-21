Вегетарианское мороженое
Хотите десерт без сахара, муки, сливок, молока и всего остального, что может отложиться на талии?
Ингредиенты:
Бананы — 1 шт.
Какао — 1 ст. л.
Корица — 0,25 ч. л.
Кленовый сироп — 1 ч. л.
Цедра апельсина — 0,25 ч. л.
Приготовление:
1. Подготовить ингредиенты. Необходимо взять самый спелый банан, который у вас есть — тогда десерт получится и сладким, и очень ароматным.
2. Очистить банан от кожуры, нарезать на кусочки и положить в морозильную камеру на 3 часа. Он должен быть крепким.
3. Как только банан застынет, пюрируйте его с помощью блендера. Должна получиться кремообразная паста, напоминающая подтаявшее мороженое.
4. Добавить корицу и какао, хорошо перемешать. Поставить мороженое в морозильную камеру на 20-30 минут, чтобы оно «схватилось».
5. Перед подачей на стол выложить мороженое в бокал, украсить цедрой и полить сиропом. Кленовый сироп можно заменить медом.Мария Зимина