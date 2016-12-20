Домашние драники со шпинатом и морковью

Новый рецепт любимых с детства драников. Вкусный, сытный и питательный завтрак.

Ингредиенты:

Картофель - 3 шт.

Свежий шпинат - 1/2 стакана

Лук репчатый - 1/2 шт.

Морковь - 1/2 шт.

Кукурузная мука - 1,5 ст. л.

Перец чили - 1/2 ч. л.

Соль по вкусу

Растительное масло для жарки

Сметана или йогурт для украшения

Приготовление:

1. Картофель и морковь натрите на крупной тёрке. Руками отожмите лишнюю жидкость.

2. Нарежьте шпинат и лук. Добавьте к смеси картофеля и моркови.

3. Добавьте перец, соль и кукурузную муку. Хорошо перемешайте.

4. Поставьте большую сковороду на огонь, добавьте масло.

5. Руками слепите из смеси небольшие пирожки. Или выкладывайте на сковородку ложкой.

6. Обжарьте с двух сторон до хрустящей корочки, потом уменьшите огонь и жарьте до готовности.

7. Подавайте со сметаной или йогуртом.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина