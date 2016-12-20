Домашние драники со шпинатом и морковью
Новый рецепт любимых с детства драников. Вкусный, сытный и питательный завтрак.
Ингредиенты:
Картофель - 3 шт.
Свежий шпинат - 1/2 стакана
Лук репчатый - 1/2 шт.
Морковь - 1/2 шт.
Кукурузная мука - 1,5 ст. л.
Перец чили - 1/2 ч. л.
Соль по вкусу
Растительное масло для жарки
Сметана или йогурт для украшения
Приготовление:
1. Картофель и морковь натрите на крупной тёрке. Руками отожмите лишнюю жидкость.
2. Нарежьте шпинат и лук. Добавьте к смеси картофеля и моркови.
3. Добавьте перец, соль и кукурузную муку. Хорошо перемешайте.
4. Поставьте большую сковороду на огонь, добавьте масло.
5. Руками слепите из смеси небольшие пирожки. Или выкладывайте на сковородку ложкой.
6. Обжарьте с двух сторон до хрустящей корочки, потом уменьшите огонь и жарьте до готовности.
7. Подавайте со сметаной или йогуртом.
Мария Зимина