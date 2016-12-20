Домашние секреты для уютной жизни

Домашние секреты — для тех, кто любит свой дом. Советы и рецепты на все случаи жизни. Вы только посмотрите, сколько всего полезного для тех, кто заботится о своем доме, о себе и своей семье.

1) Ржавчина с плиты исчезнет, если протереть её поверхность горячим растительным маслом.

2) Если вы разрезали клеёнчатую скатерть, то покройте место пореза с обеих сторон бесцветным лаком для ногтей. Пореза не будет видно.

3) Тёрку, на которой вы собираетесь натереть сыр, смажьте растительным маслом. От этого сыр не будет склеиваться, а тёрку легче вымыть.

4) Если на кухне неприятно пахнет, налейте в сковороду немного столового уксуса и подержите сковороду на слабом огне, пока уксус не испарится.

5) Жирные пятна на кухонной плите можно вычистить, если посыпать горячую плиту солью и протереть бумагой. Для удаления засохших пятен используют питьевую соду, затем протирают водой с нашатырным спиртом (несколько капель на стакан).

6) Чтобы натереть дольку чеснока и не поцарапать руки, советуем наложить на терку листок целлофана и тереть чеснок через него. Этот способ имеет еще одно достоинство: измельченный чеснок весь остается на пленке, не забивая терку.

7) Протрите новую столовую клеёнку смесью уксуса и молока (пополам), это предохранит её от трещин.

8) Терка снова станет острой, если протереть ее наждачной бумагой.

9) Немного соли, помещенной в плотно закрывающуюся хлебницу, защитит хлеб от плесени.

10) Вы сможете легко и просто заменить майонез сметаной, добавив в нее растертый желток сваренного вкрутую яйца и чайную ложку горчицы.

11) Если положить ломтик моркови или лимона под крышку баночки с горчицей или на срез колбасы, оба продукта надолго сохранят свою свежесть.

12) Сильно загрязненные места в духовке намочите нашатырным спиртом и оставьте на ночь - утром грязь ототрется с помощью обычной мочалки.

13) Если ножи у мясорубки затупились: засушите сухари и прокрутите их через мясорубку. В результате получите панировочные сухари для котлет, и ножи снова станут острыми.

14) Если в термосе появился "посторонний" запах - не беда: положите в него пару ложек риса, залейте водой и несколько раз хорошенько встряхните. Затем прополощите горячей водой.

15) Если вы собираетесь использовать лед для напитков и коктейлей, в каждую ячейку ванночки положите ягодку вишни (из компота или варенья) или любую другую ягоду. Залейте фруктовой водой и поставьте в морозилку. Такие кубики выглядят очень эффектно.

16) Места среза не использованной полностью луковицы смажьте любым жиром - лук сохранит свежесть и питательные свойства.

17) Если добавить в сметану немного молока, она не свернётся в подливе.

18) Для предохранения открытой томатной пасты от плесени нужно на крышку нанести немного сухой горчицы.

19) Оставшуюся в банке томатную пасту можно уберечь от плесени, посыпав ее мелкой солью и залив растительным маслом.

20) Увядшие овощи (зелень) можно освежить, окунув их сначала в горячую воду, а затем в холодную.

21) Ящики в кухонных столах часто от сырости начинают выдвигаться с трудом. Достаточно протереть боковые поверхности ящика свечкой и эта неприятность исчезнет.

22) Когда вы варите картошку в мундире, кожура иногда лопается. Чтобы этого не происходило добавьте в воду несколько капель уксуса.

23) Вымачивание в уксусе, квасе, кислом молоке, огуречном, капустном или свекольном рассоле - надежный способ сделать жесткое мясо мягким.

24) Рыбу можно день-два сохранить свежей без холодильника. Разрежьте ее и посыпьте снаружи и изнутри крупной солью, а затем заверните в чистую тряпочку, смоченную чуть подслащенным уксусом (1-2 кусочка сахара на пол-литра уксуса).

25) Чтобы голубцы в кастрюле при тушении не пригорали, на дно кастрюли положите крышку меньшего, чем у кастрюли, диаметра ручкой вверх. На крышку наложите капустные листья, а на них - голубцы.

26) Чтобы котлеты, рыба, мясо или блины не приставали к сковороде, нужно предварительно нагретую сковороду натереть сырым яичным белком.

27) Чтобы сварить вкусную молочную кашу, надо помнить, что крупы из цельных зерен (рис, пшено, перловая каша) в молоке набухают и развариваются медленнее, чем в воде. Поэтому их лучше отварить в воде, а затем, добавив горячее молоко, довести до готовности.

28) Любители блюд, приготовленных в русской печи, могут готовить их в духовке газовой плиты. Для этого ее нужно чуть-чуть дооборудовать: поместить внутрь несколько кирпичей (желательно огнеупорных). Духовку как следует прогревают, после чего выключают и ставят в нее кастрюли. Высокая температура держится несколько часов.

29) В открытой кастрюле при варке теряется до 20 процентов витаминов, а в закрытой не больше 5 процентов.

30) Чтобы получить из лимона побольше сока, перед тем, как выжать, положите его в горячую воду на 5 мин.

31) Если начатый лимон начал засыхать, опустите его в холодную воду. Он не только сохранит свежесть, но и станет сочнее.

32) Не выбрасывайте семена от сладкого перца при готовке. Собирайте их и высушивайте. Зимой их можно добавлять в пищу. Семена, кстати, содержат больше полезных веществ, чем сам перец и придают блюдам чудный аромат. Так же можно поступать со всеми пряными семенами.

33) Вышедшую из строя корковую пробку для термоса можно заменить пенопластовой, обернутой полиэтиленовой пленкой. Такая пробка не разбухает и хорошо держит тепло.

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Александра Дроздова