Качественный матрас положительно влияет на производительность труда

Современные матрасы сегодня уже не нуждаются в рекламе - обильное излияние похвал и превосходных отзывов было сделано в отношении только этой спальной принадлежности. При этом некоторые дифирамбы создавались исключительно в маркетинговых целях. Однако за очевидными рекламными преувеличениями скрывается действительно впечатляющий набор достоинств, которыми обладают матрасные платформы последнего поколения.

Недавние опросы офисных служащих показали, что сотрудники, которые уделяют этим изделиям особое внимание, меньше устают на работе, более эффективно решая поставленные задачи. Психологи и специалисты в области мануальной терапии уверены - хороший здоровый сон положительно влияет на производительность труда, обеспечивая бодрое утреннее самочувствие со всеми вытекающими преимуществами.

На что же на самом деле способны фирменные матрасы? Хорошая поддержка тела, быстрое испарение влаги, отсутствие крупных колоний опасных микроорганизмов - эти очевидные плюсы фабричных изделий сегодня уже ни у кого не вызывают вопросов. Мануальные терапевты также утверждают, что матрас с независимым блоком пружин обеспечивает оптимальное кровообращение, исключая такие явления как «затекание» конечностей и активный прилив крови к самой массивной тазобедренной области. В результате мозг успевает отдохнуть, не получая сигналы о неудобном положении тела. А сновидения отличаются позитивным содержанием без кошмаров, вызываемым во многих случаях телесным дискомфортом.

В настоящее время многие наполнители матрасов сами по себе способны положительно влиять на наш организм, создавая особую целебную ауру во время отдыха. Самыми популярными представителями этого класса является обработанное кокосовое волокно, натуральный каучук, морские водоросли, овечья шерсть и конский волос. Перечисленные материалы отличаются высокой гигиеничностью, а после должной обработки успешно противостоят размножению болезнетворных микроорганизмов.

Хорошая естественная вентиляция - ещё одно важнейшее преимущество матрасов с независимым блоком пружин. Во время сна наш организм выделяет достаточно большое количество влаги даже в оптимальном микроклимате. А влажная среда является благоприятным условием для размножения пылевых клешей и другой микроскопической фауны. Быстрое проветривание матрасного блока препятствует образованию таких колоний, благотворно отражаясь на общих гигиенических характеристиках спального места.

Подготовлено на основе статьи на сайте матрац.ру

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Missus.Ru Редакция