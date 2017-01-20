Пирог к завтраку

Готовиться за полчаса, а продукты для его приготовления найдутся в каждом доме, это яйца, кефир, сыр и колбаса или ветчина. Этот пирог также можно отнести к разряду «холостяцкая еда».

Ингредиенты:

яйца (крупные) — 2 шт

соль — 0,5 ч. ложки

разрыхлитель для теста — 0,5 ч. ложки

кефир — 200 мл.

мука пшеничная — 1 стакан

сыр (любой) — 200 гр

ветчина или колбаса (либо сосиски) — 100 гр

свежая зелень по желанию

Приготовление:

1. Яйца разбиваем в глубокую чашку, добавляем соль и разрыхлитель для теста, все тщательно перетираем, можно использовать миксер.

2. Затем вливаем стакан кефира (лучше взять жирный кефир).

3. Все тщательно взбиваем и небольшими порциями добавляем муку. Готовое тесто должно быть как тесто для оладий.

4. Сыр натираем на крупной терке (если сыр мягкий или колбасный, то его для начала нужно поместить в морозилку и слегка заморозить).

5. Зелень (укроп, петрушка, кинза) нужно промыть и просушить.

6. Затем зелень измельчаем.

7. Колбасу или ветчину нарезаем небольшими кусочками. Вместо колбасы можно использовать любое отварное мясо.

8. Измельченную зелень, натертый сыр и нарезанную кубиком колбасу добавляем в тесто и все еще раз перемешиваем.

9. Готовое тесто выливаем в теплую смазанную растительным маслом форму и отправляем в предварительно разогретую до 180° духовку на полчаса.

Пирог получается очень сытным и вкусным. Порадуйте свою семью новым блюдом для завтрака, который вы приготовите быстро без особых усилий.

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Мария Зимина