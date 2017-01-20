Смузи с авокадо и бананом
Благодаря наличию авокадо, данный смузи получается очень сытным, полезным и, конечно же, очень вкусным. Сладость придают банан и мед, а корица вносит свои ароматные нотки.
Ингредиенты:
Авокадо - 1/2 шт.
Банан - 1 шт.
Молоко - 150 мл
Овсяные хлопя - 2 ст. л.
Мед - 1 ч. л.
Корица - щепотка
Приготовление:
1. Для начала очистим авокадо и банан. Авокадо обязательно должен быть спелым.
Это легко можно определить. Нужно слегка надавить на кожуру, и если плод слегка проминается, то это то, что нам нужно.
2. Режем авокадо и банан на небольшие кусочки и загружаем в блендер.
3. Добавляем пару столовых ложек овсяных хлопьев, мед и корицу.
4. Вливаем молоко и взбиваем 30 секунд на максимальной скорости.Мария Зимина