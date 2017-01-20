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Смузи с авокадо и бананом

Смузи с авокадо и бананом
 

Благодаря наличию авокадо, данный смузи получается очень сытным, полезным и, конечно же, очень вкусным. Сладость придают банан и мед, а корица вносит свои ароматные нотки.

Ингредиенты:

Авокадо - 1/2 шт.

Банан - 1 шт.

Молоко - 150 мл

Овсяные хлопя - 2 ст. л.

Мед - 1 ч. л.

Корица - щепотка

Приготовление:

1. Для начала очистим авокадо и банан. Авокадо обязательно должен быть спелым.

Это легко можно определить. Нужно слегка надавить на кожуру, и если плод слегка проминается, то это то, что нам нужно.

2. Режем авокадо и банан на небольшие кусочки и загружаем в блендер.

3. Добавляем пару столовых ложек овсяных хлопьев, мед и корицу.

4. Вливаем молоко и взбиваем 30 секунд на максимальной скорости.

Мария Зимина
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