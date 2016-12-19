Как легко очистить микроволновку

Невозможно во время приготовления еды не испачкать бытовую технику. Микроволновка тоже со временем загрязняется, даже если вы в ней только разогреваете. На стенках скапливается жир и отмыть его, бывает, нелегко. Но как же это сделать? Как всегда есть два варианта:

Первый – сходить в магазин, купить специальные чистящие средства.

Второй – сделать самой. Рецепт простой, не требует много ингредиентов, только немного времени.

Возьмите глубокий стакан, налейте в него воду наполовину и цедру одного лимона. Все поставьте в микроволновку на 10 минут. После отключения не вынимайте стаканчик, оставьте ещё на 10 минут. Теперь остаётся только протереть тряпочкой.

Ваша помощница сияет чистотой.

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Валентина Соломатина