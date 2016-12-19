Сырные шарики
Сырные шарики - невероятно вкусная закуска, как к пиву, так и просто к столу.
Ингредиенты:
500-600 г сыра
3-4 яйца (зависит от размера)
чуть-чуть соли и перца
3 ст. ложки муки + для обсыпки
Приготовление:
Натереть на мелкой терке сыр.
Добавить к нему яйца и хорошенько перемешать.
Добавить соль и перец по вкусу. Осторожно: сыр сам по себе соленый.
Добавляем муку и хорошо перемешиваем.
Из полученной массы при помощи чайной ложечки отделяем одинаковые комочки, из которых скатываем небольшие шарики.
Каждый шарик обваливаем в муке (лишнюю муку стряхнуть) и обжариваем в большом количестве растительного масла до золотистой корочки.
Можно шарики налепить и сложить на разделочной доске, а потом сразу все и обжарить.Мария Зимина