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Сырные шарики

Сырные шарики
 

Сырные шарики - невероятно вкусная закуска, как к пиву, так и просто к столу. 

Ингредиенты:

500-600 г сыра

3-4 яйца (зависит от размера)

чуть-чуть соли и перца

3 ст. ложки муки + для обсыпки

Приготовление:

Натереть на мелкой терке сыр.

Добавить к нему яйца и хорошенько перемешать.

Добавить соль и перец по вкусу. Осторожно: сыр сам по себе соленый.

Добавляем муку и хорошо перемешиваем.

Из полученной массы при помощи чайной ложечки отделяем одинаковые комочки, из которых скатываем небольшие шарики.

Каждый шарик обваливаем в муке (лишнюю муку стряхнуть) и обжариваем в большом количестве растительного масла до золотистой корочки.

Можно шарики налепить и сложить на разделочной доске, а потом сразу все и обжарить.

Мария Зимина
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