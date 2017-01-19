6 рецептов протеиновых коктейлей

Протеиновый коктейль принимают перед тренировкой и через полчаса после ее окончания, тогда он восстанавливает силы и идет на формирование мышечной ткани. Коктейли на основе молока и кисломолочных продуктов способствуют набору веса, на основе воды – его снижению.

Коктейль № 1

250 мл молока, 1 банан, йогурт, 2 ложки меда, овсяные хлопья, мороженое.

Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы.

Коктейль № 2

Стакан молока, одна чайная ложка сахара, 1 яйцо.

Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы.

Коктейль № 3

200 г творога, 100 г кефира, 100 г яблочного или апельсинового сока, хурма или банан.

Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы. Сок можно заменить водой.

Коктейль № 4

100 г творога, 100 г вишневого сока, яичный белок, немного сахара.

Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы.

Коктейль №5

1 яйцо, 1 столовая ложка меда, 1 ложку измельченных грецких орехов,

Залить стаканом кефира, взбить миксером до однородной массы.

Коктейль №6

500 мл молока, 250 г творога, 10 перепелиных яиц, 50 г меда или варенья, 100 г сухого молока, 100 г сметаны, изюм, курага.

Смешать все ингредиенты в блендере до однородной массы. Молоко можно заменить водой.

И помните, что протеиновые коктейли не являются едой, а служат лишь дополнением к ней, поэтому ими нельзя заменять ни один полноценный прием пищи. Но главное — не пропускать тренировки, и результаты, которых вы так ждете, не заставят себя ждать.

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Мария Зимина