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Эчпочмак

Эчпочмак
 

Ингредиенты:

Начинка:

Говядина — 600 г

Лук крупный — 2 шт.

Картофель — 400 г

Сливочное масло — 50 г

Соль — 2 ч. л.

Перец свежемолотый — 1 ч. л.

Тесто:

Мука — 4 стакана

Вода — ½ стакана

Сметана — 5 ст. л.

Сливочное масло — 5 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Яйцо — 1 шт.

Приготовление:

1. Приготовим тесто. Муку просеять, сделать ямку и добавить все остальные ингредиенты. Замесить эластичное тесто. Завернуть его в пленку и поставить в холодильник.

2. Лук мелко нарезать, всыпать соль, слегка помять лук руками и оставить, пока будем резать остальные ингредиенты. От этих манипуляций начинка получается более сочная, и лук не дает такой яркий запах и вкус готовым изделиям.

3. Мясо нужно порезать кубиками со стороной 0,5 см. 

4. Очищенный картофель порезать такими же кубиками.

5. Все ингредиенты начинки смешать, добавив черный перец.

6. Тесто разделить на 10 частей. Раскатать каждую часть в круг диаметром 15–17 см.

7. Выкладывать начинку по очереди на каждый круг. Всю сразу не раскладывайте, иначе начинка даст сок, и потом сложно будет защипывать края.

9. Края теста защипывать с трех сторон так, чтобы получился равнобедренный треугольник. В середин нужно оставить отверстие. В него потом нужно доливать бульон.

10. Пирожки выложить на противень, смазанный растительным маслом. Верх смазать желтком. 

11. Выпекать при температуре 200°C до готовности 1 час.

12. В процессе выпечки в дырочке должен быть виден кипящий сок мяса. Если этого нет, то нужно подливать горячий мясной бульон. Если нет бульона, можно подливать горячую, чуть подсоленную, воду. Тесто внутри не размокает.

Мария Зимина
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