Квашеная капуста без соли

На Руси квашеную капусту считали источником недюжинной силы и многолетнего здоровья. Квашеная капуста считалась основным продуктом питания и источником витаминов зимой и весной.

Квашеная капуста, повышая иммунитет, усиливает стрессоустойчивость организма, активизирует обмен веществ, способствует стимуляции выработки красных кровяных телец и омоложению тканей организма, она снижает уровень холестерина и укрепляет сердце.

Употребление квашеной капусты благотворно сказывается на мужской потенции.

Квашеная капуста активирует работу кишечника, улучшая его микрофлору.

Квашеная капуста без соли, многократно полезнее капусты с солью.

Рецепт Поля Брэгга

1. Берем 2 кочана капусты. Примерно 6 кг. Тщательно промываем. Нарезаем капусту на терке крупной соломкой

2. Берем 0,5 кг моркови. Тщательно промываем. Режем ее на терке.

3. Измельчаем 6 средних зубчиков чеснока.

4. Берем семена укропа (на трехлитровую банку – 1 ст. ложка)

Измельчаем семена укропа в кофемолке, если вам не нравится употреблять в пищу цельные семена. Семена укропа участвуют в процессе ферментации этого продукта.

5. Берем сухую морскую капусту (на трехлитровую банку – 1-2 ст. ложки)

6. Смешиваем капусту с морковью и начинаем плотно укладывать ингредиенты в банку слоями. Слой капусты с морковью, толщиной примерно 7 см., затем посыпаем специями: семена укропа, морская капуста, чеснок, далее повторяем укладывание слоев пока до верха банки не останется 7- 10 см.

7. Полученную смесь заливаем чистой прохладной водой.

Залить капусту водой - важный шаг, который многие забывают. Здесь идет главное отличие между приготовлением обычной соленой кислой капусты и бессолевой капусты.

8. Накрываем банку марлей и оставляем капусту в теплом комнатном помещении. Желательно сделать небольшой гнет. Но можно и без него.

Следим за капустой, протыкаем ее спицей или длинным ножом несколько раз в день. Снимаем с поверхности пенистые образования. На 3-4 день капуста готова. У нее традиционный кислый вкус. Перекладываем баночку в холодильник.

Рецепт квашеной капусты на рассоле

Для рассола:

- Кочан белокочанной капусты;

- 3 – 5 зубчиков чеснока;

- Красный перец на кончике чайной ложки;

-Тмин.

Для квашеной капусты:

- Белокочанная капуста;

- Капустный рассол;

- Морковь (10% от веса капусты).

Готовим рассол:

Капусту тонко нашинкуйте. Добавьте измельчённый чеснок, красный перец и тмин. Смешайте все. Мять капусту не нужно, достаточно уложить её в ёмкость и слегка придавить, чтобы она не была рыхлой. Залейте капусту кипячёной водой комнатной температуры. Сверху положите гнёт, чтобы капуста была полностью покрыта водой. Ёмкость с капустой поставьте в тёмное, тёплое (не ниже +22 градусов) место и дайте настояться 3 - 4 дня.

Когда подойдёт время, достаньте капустную заготовку, слейте и процедите рассол, капусту выбросьте. Нам нужен только рассол. Капусту выбрасывать придётся только один раз, затем можно использовать рассол от предыдущего квашения.

Квасим капусту:

Капусту тонко нашинкуйте.

Морковь натрите на крупной тёрке так, чтобы получились длинные полоски. Смешайте морковь и капусту в емкости для квашения. Овощи плотно укладываем в ёмкость и заливаем готовым рассолом. Сверху положите круг и придавите грузом.

Поставьте капусту сквашиваться при комнатной температуре на 2 дня.

Затем поднимите груз, проколите капусту в нескольких местах деревянной палочкой, чтобы вышли газы. Закройте капусту кругом, положите груз.

Чтобы капуста была хрустящей, поставьте её доквашиваться в более прохладное место. Это может быть холодильник, погреб. Дайте капусте кваситься ещё 1-2 дня и после этого её уже можно подавать на стол.

Храните готовую капусту в прохладном месте и следите за тем, чтобы она всегда была прикрыта рассолом, в противном случае капуста, оказавшись без рассола, теряет витамины.

Помните, что тот рассол, который останется от капусты, когда вы её съедите, послужит вам для новых порций квашеной капусты без соли. Повторные порции, как правило, сквашиваются уже быстрее. Через день можно есть. Она получается хрустящая и очень вкусная.

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Мария Зимина