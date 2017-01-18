Витаминные напитки

Витаминов много не бывает. Поэтому врачи советуют добавлять в любимый чай ягоды и травы. И вкус становится насыщенным, и для здоровья польза.

Предлагаем вам несколько вкусных рецептов витаминных напитков:

Сбор 1. Плоды шиповника — 1 ст. ложка, ягоды черной смородины — 1 ст. ложка.

Сбор 2. Плоды шиповника — 3 ст. ложки, ягоды брусники — 1 ст. ложка, сухие измельченные листья крапивы — 3 ст. ложки.

Сбор 3. Плоды шиповника — 1 ст. ложка, плоды брусники — 1 ст. ложка.

Сбор 4. Плоды шиповника — 1 ст. ложка, плоды калины — 1 ст. ложка.

Сбор 5. Сухие измельченные листья крапивы — 3 ст. ложки, плоды рябины — 7 ст. ложек.

Сбор 6. Плоды шиповника — 1 ст. ложка, плоды рябины — 1 ст. ложка.

Все сборы можно заваривать и отдельно: 1 ст. ложку сбора залить стаканом кипятка. Кипятить 10 минут, настаивать 4 часа. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день за 40 минут до еды. Такой напиток полезен и взрослым, и детям. Он зарядит энергией, придаст сил, укрепит иммунитет.

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Мария Зимина