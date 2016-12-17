Пикантный салат из куриного филе
Ингредиенты:
куриное филе - 300 г
ананасы - 170 г (1/2 банки)
чернослив - 100 г
грецкие орехи - 50 г
Для заправки:
сметана - 150 г
соль
Способ приготовления:
Куриное филе отварить в подсоленной воде в течение 20 минут с момента закипания. Воду слить, филе остудить, порезать маленькими кубиками. Чернослив порезать мелкой соломкой (если он сухой, то можно предварительно залить кипятком на 5-10 минут). Грецкие орехи порезать небольшими кусочками.
В салатник положить филе, чернослив, грецкие орехи, кусочки ананасов (если ананас кольцами – порезать).
Немного посолить, добавить сметану, и хорошо перемешать.
Когда салат хорошо пропитается, он становится мягче, сочнее и вкуснее.Мария Зимина