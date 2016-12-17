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Пикантный салат из куриного филе

Пикантный салат из куриного филе
 

Ингредиенты:

куриное филе - 300 г

ананасы - 170 г (1/2 банки)

чернослив - 100 г

грецкие орехи - 50 г

Для заправки:

сметана - 150 г

соль

Способ приготовления:

Куриное филе отварить в подсоленной воде в течение 20 минут с момента закипания. Воду слить, филе остудить, порезать маленькими кубиками. Чернослив порезать мелкой соломкой (если он сухой, то можно предварительно залить кипятком на 5-10 минут). Грецкие орехи порезать небольшими кусочками.

В салатник положить филе, чернослив, грецкие орехи, кусочки ананасов (если ананас кольцами – порезать).

Немного посолить, добавить сметану, и хорошо перемешать.

Когда салат хорошо пропитается, он становится мягче, сочнее и вкуснее.

Мария Зимина
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