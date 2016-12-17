Как почистить стиральную машину-автомат

Вода, поступающая в наши водопроводные трубы, отнюдь не является идеальной. Она и слишком жесткой бывает, и хлоркой пахнет, и прочие примеси имеет. В дополнении к этому мы постоянно пичкаем стиральную машину различными химическими веществами. И наша «стиралка» на это недовольно реагирует, настоятельно требуя чистки. Особенно ей не по вкусу появившаяся накипь. Чтобы узнать как почистить стиральную машину-автомат правильно - предлагаем почитать рекомендации специалистов сервиса.

Причины загрязнений и их возможные последствия

Сначала убедимся, что чистка – процедура вынужденная и необходимая. Да и что конкретно нужно очищать, знать не помешает. Давайте заглянем внутрь машинки, проработавшей достаточно долго. С большой вероятностью на поверхности пластиковых и металлических деталей мы увидим грязный налет. Он может быть твердым, имеющим в составе минеральные вещества, поэтому тряпкой или руками с ним не справиться.

Причины возникновения такой неприятности могут быть следующими:

Вода, поступающая из водопровода, жечткая или грязная.

Порошок содержит чересчур много химических компонентов

Машинка постоянно работает в режиме "интенсивной стирки".

Особенно плохо то, что многие уголки, где скапливается грязь, труднодоступны. Попробуй их почисти – рука туда не пролезет, а тыкать чем-то острым слишком опасно. Вот и наслаивается грязи всё больше и больше, а потом машинка не выдерживает и ломается. А ремонт обходится в копеечку. Так зачем доводить до таких крайностей – лучше заранее поинтересоваться, как почистить барабан стиральной машины, ее бак и тэн. Вовремя приняв меры, можно значительно продлить жизнь устройству.

Почему образуется накипь

Когда вода слишком жесткая, в ней полным-полно кальциевых и магниевых солей. Они при нагреве преобразуются в углекислый газ и твердый осадок, который заодно с грязными частичками (например, кусочками ржавчины) остается на тэне и баке стиральной машины. Покрываясь коркой накипи, металлический нагревательный элемент хуже проводит тепло. Результат: вода греется дольше, электроэнергии требуется больше. А грязь из воды тоже делает свое «черное дело» - она засоряет впускной клапан, детали которого изнашиваются раньше времени.

Важно: максимум грязи и мусора проникает в машинку после ремонта или отключения воды.

Узнать, есть на тэне накипь или нет, вы сможете сами. Обычно нагревательный элемент расположен прямо под барабаном, или же немножко смещен относительно его центра в одну из сторон. Взяв фонарик, направьте его луч на отверстия в барабане, стараясь разглядеть нагревательный элемент. При этом слегка покачайте барабан, чтобы освещение было равномерным. Зачастую это удается не сразу – приходится немного поэкспериментировать со скоростью покачивания.

Способы борьбы и предотвращения накипи на тэне стиральной машины

Используем «химию» - боремся с уже появившейся накипью

Для начала расскажем, как очистить стиральную машину от накипи специальным средством. Оно так и называются – «антинакипин». В составе его имеется кислота, растворяющая корку отложений. Засыпав средство в машинку, нужно включить особый режим – «стирка без белья». Результат не заставляет себя ждать – химическая реакция, происходящая при нагреве, избавляет элементы устройства от слоя накипи. Дешево и сердито.

К сожалению, существуют у этого способа и «подводные камни». Если порошка для чистки пересыпать, то можно испортить элементы стиральной машины, сделанные из резины (та просто-напросто «потечет»). Да и дышать кислотными испарениями не очень-то полезно. Зато пользоваться данным средством максимально просто, и стоит оно копейки. Кстати: не путайте его со специальными смягчителями, которые кладут в воду при стирке с бельем. Они точно от накипи не избавят.

Как почистить стиральную машину лимонной кислотой от накипи

Если вы стираете очень часто, то проводите эту процедуру один раз в квартал. При более редком использовании устройства достаточно чистки раз в шесть месяцев. Режим стирки выбираем «без белья», температуру выставляем от 60 до 90 градусов, а затем туда, куда обычно засыпаем стиральный порошок, добавляем лимонной кислоты (50 - 100 граммов). Получается качественно и недорого, а заодно удается ликвидировать посторонние запахи (если, конечно, они есть). Такая профилактика никакого вреда деталям стиральной машины не причинит – проверено неоднократно.

Чистим машинку белым уксусом

Как говорят специалисты, именно очистка стиральной машины уксусом дает самый лучший эффект. Расскажем по шагам, как это делать:

В машинку наливаем 2 стакана уксуса (обычного столового). Добавляем горячую воду, стираем без белья (и без порошка) на самом продолжительном цикле.

Через 5 минут делаем в программе паузу на час. Она нужна для проникновения очищающего раствора во все уголки бака.

После истечения часа вновь продолжаем программу стирки, теперь уже до конца.

Для смывания остатков чистящего раствора нужно залить воды, запустив программу стирки с коротким циклом.

Тряпочкой, смоченной слабым уксусным раствором, протираем дверь машинки изнутри. Особенно хорошо обрабатываем уплотнители.

Используем «физику» - предотвращаем образование накипи

Здесь мы от причины избавляемся заблаговременно, применяя всевозможные магнитные умягчители воды. Они могут стоять как непосредственно на заливном шланге машинки, так и на входе трубопровода в квартиру. Их называют фильтрами-умягчителями (или преобразователями воды).

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Валентина Соломатина