Как сделать запах в доме приятным

Для того, чтобы ваш дом пах домом, а не: складом, зоопарком, яслями, общепитом, нужно соблюдать несколько простых правил.

1. Непременно проветривать квартиру не реже трех раз в сутки, а также отдельно после готовки, работы с сильнопахнущими веществами или в случае любых других форс-мажорных ароматических обстоятельств. Это — сквозное проветривание, предотвращающее впитывание запахов в ковры, текстиль и мягкую мебель. Помимо сквозняка требуется еще и постоянная вентиляция: открытые форточки, правильно установленные стеклопакеты, вентиляторы или вытяжки в ванной и кухне.

2. На подушки в спальне перед сном капайте каплю лавандового масла — и спаться будет лучше, и запах разобранного белья не будет застаиваться.

3. В микроволновку время от времени ставим на полную мощность на 30 секунд чашку воды с соком лимона — так уничтожается неприятный «микроволновый» запах.

4. Если на кухне что-то сгорело или слишком ощутимо приготовилось, прокипятите на плите в течение получаса с открытой крышкой пол-литра воды, в которую выдавлен сок одного лимона и брошены пять штучек гвоздики.

5. В духовку сразу после готовки кладем кожуру апельсина и держим там до полного остывания духовки.

6. Запах в доме от водопроводных труб отбивает такая смесь, брошенная на 15 минут в отверстие трубы: пищевая сода, крупная соль и уксус в пропорции 1:1:2. Держим четверть часа, смываем горячей водой.

7. По борьбе с запахом в холодильнике можно использовать пищевую соду. Например, поставить в холодильник стакан с содой, разведенной в воде. Или просто поставить в холодильник обычную пищевую соду, в пластиковом контейнере с дырочками. Если контейнера нет, поставьте открытую коробку с содой и меняйте раз в три месяца.

8. Заливаем в утюг не воду, а слабенький раствор эссенции ландыша, фиалки или флердоранжа.

9. В ящики с бельем и на одежные полки раскладываем льняные мешочки, в которые зашиты: высушенные в духовке стружки апельсиновой цедры, кофейные зерна, стручки ванили и палочки корицы.

10. Посуду после рыбы ополаскиваем с уксусом, а в руках растираем зернышко кофе.

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Александра Дроздова