Мятно-лимонные пирожные

Потрясающее сочетание вкусов, освежающий лайм и мята с нежным вкусом сгущенного молока! От такого десерта невозможно оторваться.

Ингредиенты:

Крекеры/печенье — 10 шт.

Лайм — 3 шт.

Лимон — 3 шт.

Мука — 1/2 стакана

Мята — 3-4 стакана

Сахар — 1–2 ст. л.

Сгущенное молоко — 400 мл

Сливочное масло растопленное — 6 ст. л.

Яйца — 2 шт.

Приготовление:

1. Первым делом измельчите крекеры в мелкую крошку.

2. Затем добавьте 1/2 стакана муки, сахар и растопленное сливочное масло. Перемешайте. И выложите эту массу на противень, выстеленный фольгой. Плотно утрамбуйте. Выпекайте 6–7 минут в духовке, разогретой до 175 °C.

3. Тем временем в блендере смешайте сгущенное молоко с яйцами. Добавьте цедру лимонов. Перемешайте и добавьте сок лаймов.

4. Перемешайте и вылейте в миску.

5. В том же блендере измельчите мяту и цедру лайма. Добавьте половину лимонной смеси. И выложите эту массу на уже запеченный корж. По желанию можете добавить зеленый пищевой краситель.

6. Запекайте 5–6 минут.

7. Выньте из духовки и залейте оставшейся лимонной смесью. Выпекайте еще 15 минут.

8. Дайте остыть и оставьте в холодильнике на 2 часа. После этого можете разрезать на квадратики и подавать на стол.

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Мария Зимина