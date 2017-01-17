Мятно-лимонные пирожные
Потрясающее сочетание вкусов, освежающий лайм и мята с нежным вкусом сгущенного молока! От такого десерта невозможно оторваться.
Ингредиенты:
Крекеры/печенье — 10 шт.
Лайм — 3 шт.
Лимон — 3 шт.
Мука — 1/2 стакана
Мята — 3-4 стакана
Сахар — 1–2 ст. л.
Сгущенное молоко — 400 мл
Сливочное масло растопленное — 6 ст. л.
Яйца — 2 шт.
Приготовление:
1. Первым делом измельчите крекеры в мелкую крошку.
2. Затем добавьте 1/2 стакана муки, сахар и растопленное сливочное масло. Перемешайте. И выложите эту массу на противень, выстеленный фольгой. Плотно утрамбуйте. Выпекайте 6–7 минут в духовке, разогретой до 175 °C.
3. Тем временем в блендере смешайте сгущенное молоко с яйцами. Добавьте цедру лимонов. Перемешайте и добавьте сок лаймов.
4. Перемешайте и вылейте в миску.
5. В том же блендере измельчите мяту и цедру лайма. Добавьте половину лимонной смеси. И выложите эту массу на уже запеченный корж. По желанию можете добавить зеленый пищевой краситель.
6. Запекайте 5–6 минут.
7. Выньте из духовки и залейте оставшейся лимонной смесью. Выпекайте еще 15 минут.
8. Дайте остыть и оставьте в холодильнике на 2 часа. После этого можете разрезать на квадратики и подавать на стол.Мария Зимина