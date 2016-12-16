Как приготовить шоколадный кекс за 5 минут в микроволновке
Ингредиенты:
мука - 4 столовые ложки,
какао - 2 столовые ложки,
сахар - 2 столовые ложки,
яйцо - 1 штука,
молоко - 3 столовые ложки,
масло растительное - 3 столовые ложки,
разрыхлитель - 1/2 чайной ложки.
Приготовление:
1. Соедините муку, какао, сахар, разрыхлитель.
2. В другой миске соедините мокрые ингредиенты: молоко, подсолнечное масло, яйцо.
3. Соедините сухие и мокрые ингредиенты.
4. Хорошо перемешайте.
5. Выложите массу в кружку объемом 250 мл.
6. Поставьте кружку в микроволновку и готовьте 3 минуты на мощности 800 Вт.
7. Охладите.
Кекс готов.Мария Зимина