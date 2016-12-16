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Как приготовить шоколадный кекс за 5 минут в микроволновке

Как приготовить шоколадный кекс за 5 минут в микроволновке
 

Ингредиенты:

мука - 4 столовые ложки,

какао - 2 столовые ложки,

сахар - 2 столовые ложки,

яйцо - 1 штука,

молоко - 3 столовые ложки,

масло растительное -  3 столовые ложки,

разрыхлитель - 1/2 чайной ложки.

Приготовление:

1. Соедините муку, какао, сахар, разрыхлитель.

2. В другой миске соедините мокрые ингредиенты: молоко, подсолнечное масло, яйцо.

3. Соедините сухие и мокрые ингредиенты.

4. Хорошо перемешайте.

5. Выложите массу в кружку объемом 250 мл.

6. Поставьте кружку в микроволновку и готовьте 3 минуты на мощности 800 Вт.

7. Охладите.

Кекс готов.

Мария Зимина
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