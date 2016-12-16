Как снять размеры для штор

Если вы решили самостоятельно сшить шторы или собираетесь заказать их пошив в салоне, но решили не приглашать дизайнера на дом, вам необходимо снять размеры.

Правильное снятие размеров штор исключительно важно, потому что даже ошибка в 2-3 см способна испортить всю картину. Если вы собираетесь заказывать пошив штор в салоне, учитывайте, что при оформлении заказа вас попросят поставить подпись, для того, чтобы удостоверить правильность размеров.

Внимательно проверьте, что менеджер, оформляющий заказ, указал именно те размеры, которые вы назвали. Если шторы, сшитые, по размерам, указанным в бланке заказа вам не подойдут, то изменение размера модели, будет оформляться отдельным заказом и отдельно оплачиваться.

Для того чтобы этого не произошло, достаточно знать несколько нехитрых правил снятия размеров штор. Во-первых, для того, чтобы снять размеры штор, обязательно сначала установите карниз - точные размеры можно получить только тогда, когда карниз для штор установлен.

Для того, чтобы снять высоту штор, сделайте замеры расстояния от крючка карниза до пола в трех или более местах. Это необходимо для того, чтобы исключить кривизну пола и потолка, если размеры совпали отнимите от полученного результата то расстояние, на которое шторы должны подниматься от пола. Чтобы замерить ширину штор, измерьте расстояние между крайними положениями крючков карниза для штор. Если вы планируете сшить шторы с переменной высотой (например, шторы "Арка"), отметьте две или более точек высоты - точку нижнего края, точку верхнего подъема и т. д.

Если у вас над окном будет установлен наклонный карниз (как правило, такой вариант оформления окон встречается на лестницах, или в загородных домах и дачах в комнатах под крышей) нужно будет снять следующие размеры: высоту по нижнему уровню карниза, высоту по верхнему уровню карниза, длину карниза, и длину карниза по прямой.

Если сам карниз имеет форму арки, нужно будет снимать лекало.

Если вы решили самостоятельно сшить шторы

Прежде всего Вам понадобиться сделать расчет ткани. Для этого нужно определиться с выбором ткани и уточнить ее ширину.

Портьерные ткани и тюли выпускаются шириной 1,50 м (варианты от 1,40 до 1,60) или высотой 2,80 м (варианты от 2,70 до 3,20). Как правило, дизайнеры стараются избегать тканей, шириной 1,50 м, т. к., при прочих равных условиях, шторы, пошитые из ткани высотой 2,80 м более экономичные. Кроме того, многие элементы шторы выкроить из узкой ткани просто невозможно. По этому мы будем делать расчет ткани для штор исходя из высоты 2,80 м.

Итак, для того чтобы рассчитать количество ткани, которое пойдет на изготовление штор, нужно знать ширину карниза. Если ткань достаточно плотная и имеет крупный выраженный рисунок, достаточно взять полторы ширины карниза, то есть ширину карниза нужно умножить на 1,5. Например, ширина карниза - 3,00 м: 3 х 1,5 = 4,5 м ткани нам понадобится. Сразу же стоит оговориться, что это самый экономный, но далеко не самый эстетичный вариант.

Намного красивее будет смотреться штора заложенная в бантовую складку или на специальную тесьму. Бантовую складку можно закладывать начиная с двойной ширины по карнизу, но наиболее выигрышный результат достигается при превышении ширины карниза в 2,5 - 2,7 раза. То есть, при ширине карниза 3,00 м: 3 х 2,7 = 8,1 м ткани. Если вы планируете собирать ткань на специальную монтажную тесьму, поинтересуйтесь у продавца-консультанта, сколько нужно взять ткани, для выбранной вами тесьмы. В любом случае, не забудьте прибавить к полученному вами метражу еще 10-20 см на обработку боковых швов.

Таким образом можно рассчитать ткань которая понадобится для пошива теневых портьер и внутренней тюли. Для того, чтобы сделать расчет ткани, которая пойдет на ламбрекен, нужно будет посчитать расход ткани на каждый элемент отдельно и затем суммировать. На стандартный сваг уходит 1,5 м ткани, при высоте ткани 2,80 м, из 1,50 м возможно выкроить два стандартных свага. Для расчета расхода ткани на де жабо нужно брать отрез ткани равный одной высоте и ширине, взятой в троекратном размере + припуски на швы. Например, у нас будет де жабо высотой 1,20 м и шириной 0,30 м, нам понадобится: 0,3 х 3 + 0,1 = 1,00 м. Если мы шьем из ткани высотой 2,80 м- 1 м будет достаточно на два де жабо.

Рассчитать расход ткани на римские шторы и японские шторы-панели намного проще. Так как шторы не собираются в складки, просто берем ширину (или высоту, если ткань 1,50 м) шторы и добавляем припуски на швы. Но нужно иметь в виду один немаловажный момент: если мы шьем панели из ткани с крупным, ярко-выраженным рисунком, шириной 1,50 м, нужно будет взять дополнительный метраж для подгонки рисунка.

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Александра Дроздова