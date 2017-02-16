Как правильно солить разные блюда?

Очень во многом успех блюда зависит от того, как оно было посолено. Дело в том, что от соли зависит не только вкус приготовленного блюда, она также влияет и на вид и качество всех ингредиентов в блюде.

Еще с незапамятных времен соль была одним из важных продуктов на кухне. И неудивительно, ведь соль влияет не только на вкусовые качества питания людей, но и на здоровье. Соль необходима для нормальной жизнедеятельности организма. Недостаток соли в организме приводит к развитию остеопороза, потому что солевые кристаллы используются для твердости костей. Ученые доказали, что при недостатке соли в клетках, начинается разрушение строения ДНК, клетки начинают болеть и может начаться процесс развития рака.

Получается, что такая модная бессолевая диета приносит непоправимый вред для здоровья. Поэтому даже при огромном желании сбросить лишние килограммы нельзя полностью исключать соль из своего рациона. Просто нужно солить правильно, пользуясь следующими советами.

При приготовлении картофеля лучше солить в начале варки, если картофель в кожуре, очищенный картофель солим в конце. Жаренный солим, когда появилась румяная корочка, а картофель-фри солить нужно уже после того, как он был вынут из жира, чтобы его хрустящая корочка не стала мягкой.

Овощной салат нужно солить перед самой подачей на стол. Благодаря соли, овощи активно выделяют сок и салат может "стечь" и, в результате, стать непригодным для употребления.

Такое же правило действует и для маринования мяса для шашлыков. В маринад никогда нельзя добавлять соль. Мясо для шашлыка, уже замаринованное солим перед тем, как одеваем на шампур.

А вот рыбу лучше посолить и оставить на 10-15 минут постоять, и только потом приступать к жарке. Благодаря этому рыба не будет распадаться.

Что касается крупы для каш, то ее засыпают в уже подсоленную воду, а вот горох, бобы, фасоль и чечевицу солить нужно уже после того, как они разварятся.

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Мария Зимина