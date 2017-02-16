Картофельные пампушки с творогом
Картофельные пампушки с творогом здорово подходят при подаче к любому супу, в особенности к борщу. Также их можно просто подавать со свежими овощами.
Ингредиенты:
Картофельное пюре — 2+½ чашки
Картофель — 4 штуки
Творог — ½ стакана (можно использовать сыр)
Пармезан — ⅛ чашки (тертый)
Зеленый лук — ½ чашки (измельчить)
Жирные сливки — 2-4 ст. ложки
Сливочно масло — по вкусу
Соль/перец — по вкусу
Приготовление:
1. Картофель очистить и натереть на терке. Выжмите всю влагу, поместив картофель в марлю.
2. Смешайте тертый картофель с картофельным пюре. Приправьте солью и перцем по вкусу. Отложите в сторону.
3. В другой миске смешайте остальные ингредиенты для сырной начинки (пармезан, творог, лук, сливки, соль/перец).
4. Возьмите около ¼ чашки картофельной смеси и сформируйте пирожок. Затем, возьмите около 1+ ½ чайной ложки сырной начинки и поместить в центре пирожка. Сформируйте пирожок в овальную форму.
5. В сковороде растопите около 2 столовых ложек масла и обжарьте сформированные пирожки. Обжаривайте пампушки на среднем огне, около 5-7 минут с каждой стороны, до золотистого цвета.
Вы можете использовать практически любую начинку, которая нравится: сладкий лук, грибы, жареные овощи, копченый лосось, и т.д.
Готовые пампушки складываем на блюдо горочкой, сметана к ним подается отдельно. Можно сверху еще посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки. Кушать пампушки лучше, конечно же, горячими, они так и тают во рту.Мария Зимина