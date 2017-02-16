Картофельные пампушки с творогом

Картофельные пампушки с творогом здорово подходят при подаче к любому супу, в особенности к борщу. Также их можно просто подавать со свежими овощами.

Ингредиенты:

Картофельное пюре — 2+½ чашки

Картофель — 4 штуки

Творог — ½ стакана (можно использовать сыр)

Пармезан — ⅛ чашки (тертый)

Зеленый лук — ½ чашки (измельчить)

Жирные сливки — 2-4 ст. ложки

Сливочно масло — по вкусу

Соль/перец — по вкусу

Приготовление:

1. Картофель очистить и натереть на терке. Выжмите всю влагу, поместив картофель в марлю.

2. Смешайте тертый картофель с картофельным пюре. Приправьте солью и перцем по вкусу. Отложите в сторону.

3. В другой миске смешайте остальные ингредиенты для сырной начинки (пармезан, творог, лук, сливки, соль/перец).

4. Возьмите около ¼ чашки картофельной смеси и сформируйте пирожок. Затем, возьмите около 1+ ½ чайной ложки сырной начинки и поместить в центре пирожка. Сформируйте пирожок в овальную форму.

5. В сковороде растопите около 2 столовых ложек масла и обжарьте сформированные пирожки. Обжаривайте пампушки на среднем огне, около 5-7 минут с каждой стороны, до золотистого цвета.

Вы можете использовать практически любую начинку, которая нравится: сладкий лук, грибы, жареные овощи, копченый лосось, и т.д.

Готовые пампушки складываем на блюдо горочкой, сметана к ним подается отдельно. Можно сверху еще посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки. Кушать пампушки лучше, конечно же, горячими, они так и тают во рту.

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Мария Зимина