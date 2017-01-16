Кексы с шоколадом
Такие кексы с кусочками любимого шоколада лучше подавать теплыми, с чашечкой ароматного кофе или какао.
Ингредиенты:
мука - 170-180 г
разрыхлитель - 1 ч. л.
маргарин - 50 г
сахар - 100 г
яйца - 2 шт.
молоко - 4-6 ст. л.
ванильный сахар - 1 ч. л.
шоколад - 100 г
Приготовление:
В миске перемешать просеянную муку с разрыхлителем, сахаром и ванильным сахаром, сделать углубление в центре.
Отдельно смешать яйца, молоко и маргарин. Добавить к сухим ингредиентам и хорошо перемешать. Шоколад разломать на небольшие кусочки и также подмешать в тесто (несколько долек отложить).
Разложить тесто по формочкам, слегка смазанным маслом, заполняя их на 2/3. Сверху поместить по кусочку оставшегося шоколада и выпекать около 20 мин. в предварительно разогретой до 200 градусов духовке (готовность проверить зубочисткой).
Приятного аппетита!Мария Зимина