Кексы с шоколадом

Такие кексы с кусочками любимого шоколада лучше подавать теплыми, с чашечкой ароматного кофе или какао.

Ингредиенты:

мука - 170-180 г

разрыхлитель - 1 ч. л.

маргарин - 50 г

сахар - 100 г

яйца - 2 шт.

молоко - 4-6 ст. л.

ванильный сахар - 1 ч. л.

шоколад - 100 г

Приготовление:

В миске перемешать просеянную муку с разрыхлителем, сахаром и ванильным сахаром, сделать углубление в центре.

Отдельно смешать яйца, молоко и маргарин. Добавить к сухим ингредиентам и хорошо перемешать. Шоколад разломать на небольшие кусочки и также подмешать в тесто (несколько долек отложить).

Разложить тесто по формочкам, слегка смазанным маслом, заполняя их на 2/3. Сверху поместить по кусочку оставшегося шоколада и выпекать около 20 мин. в предварительно разогретой до 200 градусов духовке (готовность проверить зубочисткой).

Приятного аппетита!

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Мария Зимина