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Формула обильного цветения петуний

Формула обильного цветения петуний
 

Секрет успеха в выращивании петунии прост: большая емкость, регулярные подкормки и достаточный полив, удаление отцветших цветков.

1. Корневая система у петунии очень мощная, поэтому земли ей нужно довольно много: 5 л грунта на одно растение. В контейнер или горшок объемом 10 л можно сажать только 2 петунии.

2. «Покушать» петуния очень любит. Нужно начинать подкармливать уже через 2 недели после первой пикировки рассады. В «детском» возрасте для роста необходимы удобрения с содержанием азота. Позже, для закладки бутонов, требуется фосфор и калий. Внекорневую подкормку хорошо проводить комплексными удобрениями с микроэлементами. Железо для петуний – важная составляющая часть питания. На его недостаток растения реагируют пожелтением листьев. Исправить это помогает хелат железа, в жидкой форме это «Феровит». Достаточно 3-4 обработок с интервалом в несколько дней.

Взрослые растения нужно подкармливать каждые 5 дней, чередовать корневые и внекорневые подкормки. Очень любят петунии монофосфат калия.

Всходы петунии очень важно не перелить, т.к. на этом этапе растение подвержено черной ножке. А вот взрослые петунии любят обильный полив. Но кратковременную пересушку почвы переносят нормально.

3. Отцветшие цветки необходимо удалять. Это провоцирует новую волну цветения. Но если вдруг оно снизится, можно оборвать коробочки с семенами и отмершие цветочки, подкормить, и петуния поразит вас новым обильным цветением!

Если вы хотите, чтобы петуния кустилась и не тянулась одним стеблем вверх, необходимо ее прищипнуть над третьим листом.

Евгения Примак
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