26 вариантов для начинки фаршированных яиц
Фаршированные яйца - легкое в исполнении и разнообразное в вариантах блюдо. Первый секрет популярности фаршированных яиц заключается, конечно же, в самих яйцах. Это вкусный продукт, который быстро готовится и прекрасно сочетается со множеством продуктов. Второй секрет в том, что вы можете использовать в качестве начинки любые продукты - мясо, птицу, рыбу и морепродукты, грибы, овощи и т.д. Наконец, нафаршировать яйца - дело одной минуты, а в итоге вы получите изысканные «лодочки» с ценным «грузом». Этому блюду даже не нужны особые украшательства - оно в любом случае получится эффектным и ярким.
1. Обжарьте мелко порезанный лук и смешайте с желтком.
2. Твердый сыр с чесноком, майонезом и желтком.
3. Желток с мелко порезанными маслинами или оливками и майонезом.
4. Красная или черная икра. Уже без желтка.
5. Сыр на мелкой терке, грецкие орехи плюс майонез и чеснок. Украсить половинками грецкого ореха.
6. Тунец или сайра с маслинами.
7. Креветки с желтком. Сверху – по целой вареной креветке.
8. Желток, майонез, горчица, соленые огурцы – на терке или мелкими кусочками.
9. Печень трески, жареный лук плюс желток.
10. Ветчина, зелень, желток.
11. Любой паштет с желтком.
12. Любая копченая рыба с желтком.
13. Жареный грибы, сметана и желток.
14. Соленая сельдь, свежее яблоко и маринованный лук.
15. Зеленый горошек, желток и майонез.
16. Авокадо с крабовыми палочками и майонезом.
17. Грибы, яичный желток, специи, майонез.
18. Желток, обжаренный лук.
19. Желток, обжаренный на сливочном масле лук, грибы лучше обжаренные (например лисички), сметана.
20. Желток, обжаренный лук, лосось в масле или печень трески.
21. Желток, сваренные и обжаренные шампиньоны (белые грибы), ветчина, жареный лук и майонез.
22. Желток, зеленый горошек или стручковая фасоль из банки. Все протереть и обильно заправить специями.
23. Креветки, инжир, чеснок и майонез.
24. Селедочный форшмак.
25. Гусиную печень нарезать тонкими ломтиками и обжарить вместе с нарезанным кольцами луком, перемешать желтки со сливочным маслом и соусом бешамель, заправить солью, черным перцем и коньяком, фаршированные яйца полить сверху белым соусом.
26. Мясо криля.Мария Зимина