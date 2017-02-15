Супер-средство, которое смывает с фруктов пестициды

С понятием “пестициды” сталкивался хотя бы раз каждый. Это химические препараты для борьбы с сорняками, вредителями и с болезнями растений. Понятное дело, что в современном сельскохозяйственном секторе просто невозможно без них обойтись. Но эти химикаты негативно влияют на здоровье людей, а особенно детей. Некоторые из них даже могут спровоцировать у малышей задержку умственного развития.

Возникает вполне хрестоматийный вопрос “Что делать?”. Пока на более высоких государственных уровнях решают вопросы с точки зрения агроэкономики, мы с вами может надежно и просто избавить себя от пестицидов.

Вам понадобится:

1 часть уксуса;

3 части воды.

Все, что вам нужно, смешать уксус и воду в указанных пропорциях и перелить в бутылочку с пульверизатором. Теперь щедро побрызгайте фрукты и овощи раствором и оставьте ровно на 15 минут. Затем хорошенько промойте прохладной водой.

Совет: Если у вас вдруг закончился уксус, альтернативой станут 1 ст. л. лимонного сока и 2 ст. л. соды.

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Валентина Соломатина