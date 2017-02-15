Заливной овощной пирог с сыром

Заливные пироги не являются трудоёмкими, их можно использовать как дежурное блюдо, варьируя начинки. Начиняя пирог, можно использовать какие угодно овощи кроме, пожалуй, помидоров. Можно добавлять грибы или варёные яйца.

Основной наполнитель в заливном пироге с овощами – это твёрдый сыр, мелко потёртый. Начинка с сыром получается более сочной и приобретает интересный вкус, да и сам пирог получается намного более содержательным и питательным.

Такой пирог подают на завтрак с чаем, а можно припасти его к послеобеденному чаепитию.

Ингредиенты:

- мука 6 ст. л.

- разрыхлитель 1 ч. л.

- сметана 5 ст. л.

- яйца куриные 3 шт.

- соль, и в тесто, и в начинку ½ ч. л.

- лёгкий майонез 3 ст. л.

- перцы болгарские 200 г

- кабачки 200 г

- лук зелёный 1 пучок небольшой

- зелень

- масло растительное

- сыр твёрдый 150 г

Приготовление:

1. Овощи готовим к обработке – моем, чистим, нарезаем. Все овощные компоненты начинки смешиваем и присаливаем.

2. Готовим тесто. Сначала смешиваем сухие продукты – муку, соль и разрыхлитель. Туда вбиваем яйца, кладём сметану с майонезом, подсаливаем и делаем тесто.

3. Натираем сыр, воспользовавшись крупной тёркой.

4. Готовим к выпечке духовку и форму. Смазываем стенки и дно маслом, сначала выкладываем в форму овощи, а потом, щедро посыпав их тёртым сыром, заливаем жидким тестом.

5. Выпекаем, поставив в духовку с 180°С, около ½ часа, пока пирог не покроется румяной корочкой.

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Мария Зимина