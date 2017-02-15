Блестящие решения разных мелких неприятностей

Мы знаем, что важно для каждой хозяйки — важно, чтобы никакие бытовые мелочи не портили отличного настроения.

Какое-то пятно непонятного происхождения, случайно разбитое в сумке яйцо и мокрая обувь — пыль, а не проблемы. Возьми на заметку эти советы, они способны смягчить многие ситуации, которые кажутся безвыходными. Не стоит тратить свою драгоценную энергию на пустые переживания.

1. Самые вкусные котлеты получатся из фарша, который постоит 5-6 часов вместе с нарезанным луком, солью и специями в холодильнике. Мясо немного замаринуется, котлеты будут гораздо вкуснее.

2. Кардамон с горячим молоком — напиток, который быстро поможет снять воспаление, если начинает болеть горло.

3. Если ты хочешь быстро разжечь костер, вспомни о чипсах. Горят лучше, чем любая специальная жидкость, отлично работают даже с сырыми дровами!

4. Ожог будет болеть не так сильно и быстро пройдет, если ты смажешь поврежденное место зубной пастой.

5. Картофель сварится быстрее, если ты добавишь в кастрюлю немного сливочного масла.

6. Забыл замочить фасоль или горох, а от идеи приготовления блюд с ними не хочешь отказываться? Вари фасоль и горох в несоленой воде, добавляя в кастрюлю столовую ложку холодной воды каждые 7-10 минут. С этими хитростями бобовые легко разварятся.

7. Как проверить свежесть яиц: свежие яйца опускаются на дно, если их поместить в емкость с холодной водой, несвежие — всплывают.

8. Бананы могут заменить яйца в тесте для печенья или пирога. Половинка банана = 1 яйцо.

9. Удалить пятна скотча на стекле поможет обычное растительное масло. Смажь маслом проблемное место, оставь на 10 минут и вытри остатки скотча бумажной салфеткой. Готово!

10. Удалить пятна краски с одежды поможет ацетон — смажь им испачканное место. После этого для полного удаления краски используй нашатырный спирт.

11. Битое яйцо можно спасти — приготовь его на паровой бане и использовать для салатов и бутербродов!

12. Быстро высушить обувь поможет нагретая соль. Разогрей ее на сковородке, всыпь в носок, носок с солью помести во влажную обувь. Через некоторое время замени носок с солью на новый, если с первой попытки убрать всю влагу не удалось. Обувь высыхает моментально!

13. Молоко закипит быстрее, если добавить в него щепотку сахара.

14. Если ты собираешься натереть твердый сыр на терке, смажь ее растительным маслом. Сыр не склеится, а терка вымоется очень легко.

15. Неприятный запах на кухне убрать очень легко. Влей 1 ст. л. обычного уксуса на сковородку и нагрей до полного испарения.

16. Начинающий высыхать лимон можно легко вернуть к жизни: помести его в тарелку с водой на пару часов.

17. Можно облегчить сильную, пульсирующую головную боль, если протереть лоб долькой лимона. Цитрусовый аромат отлично успокаивает.

18. Сделать новую обувь удобной можно с помощью хитрого трюка: надень 3 пары носков, натяни обувь на ногу. Прогрей обувь под теплой струей фена в течение 10 минут.

19. Разбитое стекло легко собрать с помощью пластилина — даже самые мелкие кусочки не останутся на полу!

20. Если нужно быстро успокоиться, нажми на точку между носом и губами и подержи там большой палец 3 секунды. Этот способ может помочь, даже если у тебя появилась нервная дрожь.

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Валентина Соломатина