Выращивание шпината на подоконнике

Шпинат можно выращивать в горшках на подоконнике круглый год. При обильном поливе и высокой влажности воздуха его листья хорошо растут и сохраняют нежный, сочный вкус. Шпинат спокойно относится к понижению температуры до +8 ˚С, поэтому может выращиваться на застекленных балконах и верандах до поздней осени.

Срок службы куста шпината в горшке на подоконнике не более 2-х месяцев с момента появления готовой к срезке первой зелени. Дав пышную зеленую массу и пережив несколько обрезок, куст выпускает семенную стрелку и становится не пригоден к дальнейшему использованию. Рекомендуется каждые 2-3 месяца обновлять посадки шпината (сеять семена в новые горшки).

Перед высадкой землю предварительно увлажняют, не забывая о дренаже. Дренаж при посадке семян обязателен (слой керамзита, высотой 2−3 см на самое дно горшка). Сверху насыпают земляной субстрат.

Для выращивания шпината на подоконнике лучше подойдут ранние (скороспелые) сорта. Семена заливают теплой водой на ночь (так как оболочка у семян шпината очень тугая), утром воду сливают и помещают семена в розовый раствор марганцовки на несколько часов.

Сажают семена на глубину 1,0-1,5 см. Укрывают горшок целлофаном до первых всходов, которые появятся через 5-7 дней.

Через недели две после посева семян, шпинат пикируют в большие (постоянные) горшки.

Поливают шпинат систематически и обильно, он плохо переносит сухой воздух (ускоряет стрелкование), поэтому особенно отзывчив на ежедневные купания (опрыскивания обычной водой с пульверизатора).

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Евгения Примак