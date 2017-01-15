Форель под чесночным соусом, запеченная на картофельной "подушке"
Форель получается очень нежной и сочной, а картофель и соус отлично её дополняют.
Ингредиенты:
Картофель 6 шт;
Сливки 250 мл;
Чеснок 2 зубчика;
Мука опционально;
Морковь 1 шт;
Лук репчатый 1 шт;
Форель 4 стейка;
Масло сливочное опционально;
Масло растительное опционально;
Специи по вкусу.
Приготовление:
Время приготовления - 20 минут
Время запекания - 40-45 минут
Количество - 4 порции
1. В сотейнике растопите сливочное масло. Пару минут потомите в нём мелко нарезанный чеснок, чтобы он пустил аромат.
2. Добавьте столовую ложку муки и слегка обжарьте.
3. Добавьте сливки, интенсивно помешивая.
4. Как только соус загустеет, добавьте немного кипячёной воды и специи: соль, лавровый лист и смесь перцев. Доведите соус до кипения, выключите и накройте крышкой.
5. Затем обжарьте натертую морковь с луком.
6. Картофель нарежьте кружочками средней толщины. Уложите в форму, добавьте соль, перец и немного растительного масла.
7. Сверху на картошку выложите рыбу, слегка присолив её. На рыбу - морковь с луком. Сверху выложите чесночный соус.
8. Запекайте рыбу 40-45 минут при температуре 180ᵒС.Мария Зимина