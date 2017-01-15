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Форель под чесночным соусом, запеченная на картофельной "подушке"

Форель под чесночным соусом, запеченная на картофельной
 

Форель получается очень нежной и сочной, а картофель и соус отлично её дополняют.

Ингредиенты:

Картофель 6 шт;

Сливки 250 мл;

Чеснок 2 зубчика;

Мука опционально;

Морковь 1 шт;

Лук репчатый 1 шт;

Форель 4 стейка;

Масло сливочное опционально;

Масло растительное опционально;

Специи по вкусу.

Приготовление:

Время приготовления - 20 минут

Время запекания - 40-45 минут

Количество - 4 порции

1. В сотейнике растопите сливочное масло. Пару минут потомите в нём мелко нарезанный чеснок, чтобы он пустил аромат.

2. Добавьте столовую ложку муки и слегка обжарьте.

3. Добавьте сливки, интенсивно помешивая.

4. Как только соус загустеет, добавьте немного кипячёной воды и специи: соль, лавровый лист и смесь перцев. Доведите соус до кипения, выключите и накройте крышкой.

5. Затем обжарьте натертую морковь с луком.

6. Картофель нарежьте кружочками средней толщины. Уложите в форму, добавьте соль, перец и немного растительного масла.

7. Сверху на картошку выложите рыбу, слегка присолив её. На рыбу - морковь с луком. Сверху выложите чесночный соус.

8. Запекайте рыбу 40-45 минут при температуре 180ᵒС.

Мария Зимина
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