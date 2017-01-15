Очищение вашего дома

В России мало кто слышал о древнеиндийском учении Васту. Считается, что им пользовались славяне, а буддийские монахи переняли его элементы и унесли в Китай, и там уже на основе Васту образовалось учение Фэн-шуй.

Базовые рекомендации по Васту

- Дома не должен скапливаться мусор. Особенно важно, чтобы было чисто и красиво перед входом в квартиру или в дом. Если у вас что-то свалено у дверей, считается, что это мешает входить в дом положительной энергии.

Очень важно, чтобы в самом доме была чистота. Если дома грязно, то и мысли засоряются, вдруг вы замечаете, что муж начинает кричать, жена сердится, дети стали непослушными.

- В доме не должно быть лишних вещей. Конечно, нужно беречь семейные или религиозные реликвии. Но в остальных случаях старые вещи несут массу отрицательной энергии. Нужно избавляться от вещей, принадлежавших человеку, который болел и умер.

Выбрасывайте старые вещи, они обладают энергией Сатурна, а именно эта планета считается олицетворением одиночества, несчастий и проблем. Считается, что из-за старых вещей в дом не может войти новая энергия. Например, если у вас весь шкаф забит старой и немодной одеждой, которую вы давно не носите, то вы закрываете себе энергию доступа. Вселенная как будто говорит: «Зачем тебе зарабатывать на новые платья? У тебя и так все забито!» И вы действительно начинаете меньше зарабатывать. Самое лучшее – просто раздавать ваши вещи тем, кто нуждается. Если женщина выходит замуж во второй раз, ей нужно выбросить одежду, в которой она встречалась с другими мужчинами. Особенно это касается нижнего белья, а кроме того, постельного белья. Потому что все это несет в себе чужую энергию, и на подсознательном уровне мужчина будет это чувствовать. Он может и не сознавать, почему раздражается, но будет хуже относиться к жене. Считается, что старые вещи, оставшиеся от прошлого брака, разрушают новую семью. Если вы тяжело болели, и была угроза для жизни, то после выздоровления нужно выкинуть одежду, в которой вы болели, избавиться от постельного белья, на котором вы спали. Но есть случаи, когда можно и нужно хранить старую одежду. К примеру, женщина живет в счастливом браке, и у нее есть платье, которое связано с приятными моментами. Такое платье можно беречь и потом даже передать дочери, потому что оно несет положительную энергию.

- Без сожаления выбрасывайте сломанные и некрасивые вещи.

- Дома не должно быть вещей из искусственных материалов – из полиэстера, синтетических тканей. Не покупайте домой искусственные цветы: считается, что они забирают энергию Венеры и приносят бедность. Их можно покупать только на похороны.

- Картины, которые висят у нас в доме, нужно очень тщательно выбирать. Не должно быть ничего, что связано со смертью, с унынием. Не вешайте на стены негармоничные картины. Лучше всего на энергетику в доме влияют красивые пейзажи, цветы, картины с духовным или религиозным смыслом. Подростки очень любят украшать свои комнаты постерами любимых музыкантов и актеров. А между тем изображения полуголых женщин или мужчин с агрессивными, жестокими лицами очень вредны, ведь картины влияют на наше подсознание.

- Следите за тем, чтобы у вас в доме всегда было красиво и уютно. Изящные, красивые вещи из натуральных материалов приносят в дом энергию Венеры, которая необходима для счастливого брака и материального процветания. Если обстановка дома слишком простая и минималистичная, то у мужчины на каком-то этапе возникает подсознательная тяга к другим женщинам, ведь ему необходима энергия любви и уюта.

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Евгения Примак