Бытовые средства, которые нельзя смешивать

Без чистящих средств уборку дома не представляет себе уже ни одна хозяйка. Это незаменимые помощники, которые облегчают ей жизнь. Вот только не всегда они справляются с поставленной задачей, и тогда возникает желание смешать несколько средств, чтобы усилить их эффективность. Но делать этого ни в коем случае нельзя, при их смешивании образуются опасные химические соединения.

1. Средство для чистки труб + средство для чистки труб

Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя смешивать два разных средства для чистки канализационных труб. Даже нельзя использовать их одно за другим. Это мощные соединения, которые иногда могут даже взорваться. Если одно из средств не помогло и засор никуда не делся, лучше вызвать сантехника.

2. Пищевая сода + уксус

Многие домохозяйки советуют для очистки различных поверхностей использовать смесь уксуса и пищевой соды. Вот только смысла в этом нет. Сода – это щёлочь, а уксус – кислота, при их смешивании образуется вода и ацетат натрия. Ничего такого, что могло бы отчистить серьёзные загрязнения. К тому же, если хранить смесь в закрытой ёмкости, то она может взорваться.

3. Перекись водорода + уксус

Существует метод очистки различных поверхностей, когда на них распрыскивают сперва перекись водорода, а потом уксуса, тщательно вытирая их между двумя этапами. Метод совершенно безопасный, если не смешивать два ингредиента в одной ёмкости. Смешивание перекиси и уксуса приводит к образованию гидроперекиси ацетила, которая вызывает раздражение кожи, слизистых оболочек и дыхательной системы.

4. Отбеливатель + уксус

Ни в коем случае нельзя смешивать отбеливатель и уксус, поскольку в результате образуется газообразный хлор. Даже в небольшом количестве он вызывает кашель, проблемы с дыханием, слезотечение.

5. Отбеливатель + нашатырный спирт

В результате смешивания отбеливателя и нашатырного спирта образуется токсичный газ хлорамин. Он вызывает проблемы с дыханием и боль в груди. Многие средства для окон содержат нашатырный спирт, поэтому их тоже нельзя смешивать с отбеливателем.

6. Отбеливатель + спирт

Все слышали о хлороформе. Похитители в фильмах прижимают к лицу жертвы платок, смоченный в нём. При смешивании отбеливателя и медицинского спирта никто сознание не потеряет, но самочувствие ухудшится. Нужно просто запомнить, что отбеливатель можно смешивать только с водой.

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Евгения Примак