Креатопита - греческий мясной пирог

Этот пирог еще называют "небрежным", так как тесто в нем не единым пластом, а из кусочков, которые накладываются в хаотичном порядке, но благодаря такой особой укладке теста вся сочная начинка остается внутри и ни капли не вытекает. Тесто в итоге напитывается соками и ароматами, получается очень вкусно и красиво.

Ингредиенты:

500 г слоеного бездрожжевого теста

400 г фарша

2 томата

50 г тертого сыра

1 луковица

1 яйцо

2 ст. ложки кунжута

соль/перец/масло

Приготовление:

1) В большой сковороде разогреть растительное масло и обжарить на нем фарш 2-3 минуты. Затем в фарш добавить мелко нарезанный лук, тушить все вместе без крышки 5-7 минут.

2) Добавляем мелко нарезанные помидоры и тушим все без крышки еще минут 10, солим и перчим.

3) Тесто раскатать в тонкий пласт и нарезать на прямоугольники произвольной формы.

4) Форму для пирога промазать растительным маслом и выложить пласты теста по краю всей формы так, чтобы примерно половина свисала. Пласты укладываем внахлест, чтобы не было щелей, места наложений придавливаем. Такие "заплатки" выкладываем сначала по кругу, а затем в центре.

5) На тесто выкладываем начинку, присыпаем все сыром.

6) Теперь свисающие края накладываем на начинку по всему кругу. Остатками теста закрываем центр.

7) Смазываем яйцом, присыпаем кунжутом.

8) Выпекаем при 200 градусах 25-30 минут. Как станет румяный и аппетитный - можно доставать.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина