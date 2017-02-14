Гелевый ароматизатор воздуха для вашего дома
Для того, чтобы в вашем доме всегда приятно пахло, вовсе не обязательно использовать кучу дезодорирующих препаратов. Создать уют можно с помощью натуральных ароматизаторов, созданных своими руками.
Для приготовления гелевого ароматизатора воздуха необходимы:
— 2-3 ч.л. желатина (зависит от его крепости)
— 70 мл воды
— пищевой краситель
— 6 мл глицерина
— эфирные масла (например, мяты и лимона)
— сухая мята для украшения
— емкость для смешивания
— палочка для размешивания
Количество желатина зависит от его качества. Как показывает практика, желатин разных производителей не схоже действует на застывание желе и заливного. Лучше пользоваться проверенным на кухне желатином, чтобы гель получился крепким и хорошо держал форму.
Заливаем желатин 2 ч.л. воды и оставляем набухать. Оставшуюся воду доводим до кипения.
Добавляем краситель к желатину.
Заливаем его горячей водой.
Добавляем глицерин.
В баночку от крема, которую предварительно хорошо вымываем и вытираем, капаем по 10 капель лимонного и мятного эфирных масел.
Заливаем в баночку теплый желатин и хорошенько перемешиваем получившуюся ароматную жидкость.
Добавляем веточки и/или соцветия сухой мяты. Оставляем застывать.
Таким образом можно приготовить много ароматических баночек в разными запахами. В каждой комнате может жить свой аромат. Как только запах надоест, можно закрыть баночку крышкой и оставить до лучших времен.Валентина Соломатина