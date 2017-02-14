Гелевый ароматизатор воздуха для вашего дома

Для того, чтобы в вашем доме всегда приятно пахло, вовсе не обязательно использовать кучу дезодорирующих препаратов. Создать уют можно с помощью натуральных ароматизаторов, созданных своими руками.

Для приготовления гелевого ароматизатора воздуха необходимы:

— 2-3 ч.л. желатина (зависит от его крепости)

— 70 мл воды

— пищевой краситель

— 6 мл глицерина

— эфирные масла (например, мяты и лимона)

— сухая мята для украшения

— емкость для смешивания

— палочка для размешивания

Количество желатина зависит от его качества. Как показывает практика, желатин разных производителей не схоже действует на застывание желе и заливного. Лучше пользоваться проверенным на кухне желатином, чтобы гель получился крепким и хорошо держал форму.

Заливаем желатин 2 ч.л. воды и оставляем набухать. Оставшуюся воду доводим до кипения.

Добавляем краситель к желатину.

Заливаем его горячей водой.

Добавляем глицерин.

В баночку от крема, которую предварительно хорошо вымываем и вытираем, капаем по 10 капель лимонного и мятного эфирных масел.

Заливаем в баночку теплый желатин и хорошенько перемешиваем получившуюся ароматную жидкость.

Добавляем веточки и/или соцветия сухой мяты. Оставляем застывать.

Таким образом можно приготовить много ароматических баночек в разными запахами. В каждой комнате может жить свой аромат. Как только запах надоест, можно закрыть баночку крышкой и оставить до лучших времен.

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Валентина Соломатина