Простая борьба с жирными пятнами

Одежда всегда должна быть удобной, красивой и опрятной. Но в повседневной жизни пятна появляются «как по волшебству». Что же делать, когда кроме аксессуаров на одежде появились жирные пятна?

Если вам нужно избавиться от свежего пятна масляной краски на шерстяном изделии (пальто, костюм), тогда возьмите и протрите его ватным тампоном, предварительно слегка смоченным в подсолнечном масле.

Если на вороте верхней одежды появились засаленные места, протрите их ватным тампоном, смоченным в растворе кухонной соли и в 10%-м нашатырном спирте. Для того чтобы приготовить раствор, 5 грамм соли разведите в 25 граммах нашатырного спирта.

Чтобы удалить жирные или масляные пятна из шелковой ткани довольно погрузить загрязненный участок на пять—десять минут в заранее приготовленный раствор. Для его приготовления возьмите половину столовой ложки нашатырного спирта, смешайте с одной столовой ложкой глицерина и аналогичным количеством воды. После выполненной процедуры изделие желательно прополоскать в теплой воде.

Еще один способ вывода свежих жирных и масляных пятен состоит в том, что нужно протереть загрязненное место ватным тампоном, смоченным в теплом растворе смеси нашатырного спирта, моющего средства растворенных в 0,5 стакана теплой воды. После чего изделие нужно обязательно прогладить горячим утюгом через белую чистую ткань.

Для вывода жирных пятен можно также смешать одинаковые количества бензина и жженой магнезии. Если выйдет слишком жидкая каша, прибавьте еще чуточку магнезии. Полученную смесь нужно втирать в пятно тряпкой. После чего дают ткани подсохнуть, а потом порошок, который остался на материи, очищают с помощью щетки. При устаревших пятнах чистки повторяют.

Важно! Обратите внимание, когда вы будете выводить жирные пятна на крашеной ткани, то засыпать пятна нужно порошком магнезии или мела с изнанки, потому что на лицевой стороне от использования мела могут остаться белые следы.

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Валентина Соломатина