Курица в молочно-чесночном соусе
Курица в молочно-чесночном соусе - блюдо, которое просто и быстро готовится. Мягкая курочка и нежный соус очень гармонируют, а чесночек придает пикантности.
Ингредиенты:
куриное мясо без костей (филе или с бедра) 250 г
лук крупный 1 шт.
молоко 400 мл
чеснок 4 зубчика
мука 3 ч. л.
соль и перец по вкусу
зелень
Приготовление:
1. Мясо порезать небольшими полосочками.
2. Лук порезать полукольцами.
3. Для соуса смешать молоко, 1,5 ч.л. муки и измельченный чеснок.
4. Посолить, поперчить.
5. Лук обжарить до слегка золотистого цвета, добавить мясо. Обжаривать 5 мин на среднем огне, помешивая. Посолить, поперчить.
6. Затем посыпать оставшейся мукой, перемешать, пожарить пару минут.
7. Залить молочной смесью, перемешать.
8. Тушить 5 мин под крышкой, все время помешивая.
9. В конце посыпать зеленью.
Приятного аппетита!Мария Зимина