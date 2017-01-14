Курица в молочно-чесночном соусе

Курица в молочно-чесночном соусе - блюдо, которое просто и быстро готовится. Мягкая курочка и нежный соус очень гармонируют, а чесночек придает пикантности.

Ингредиенты:

куриное мясо без костей (филе или с бедра) 250 г

лук крупный 1 шт.

молоко 400 мл

чеснок 4 зубчика

мука 3 ч. л.

соль и перец по вкусу

зелень

Приготовление:

1. Мясо порезать небольшими полосочками.

2. Лук порезать полукольцами.

3. Для соуса смешать молоко, 1,5 ч.л. муки и измельченный чеснок.

4. Посолить, поперчить.

5. Лук обжарить до слегка золотистого цвета, добавить мясо. Обжаривать 5 мин на среднем огне, помешивая. Посолить, поперчить.

6. Затем посыпать оставшейся мукой, перемешать, пожарить пару минут.

7. Залить молочной смесью, перемешать.

8. Тушить 5 мин под крышкой, все время помешивая.

9. В конце посыпать зеленью.

Приятного аппетита!

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Мария Зимина