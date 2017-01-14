Травяная мыло-мочалка
Замечательно простой рецепт - как чисто вымыться, оздоровить кожу и насладиться великолепными ароматами.
Для этого вам понадобится:
1) мешочек
2) сбор трав
В мешочек складываем травки, которые действуют как антисептики и оздоравливают кожу. И все - мочалка готова.
После использования мыло-мочалку нужно отжать и высушить на батарее, чтобы травы в ней не закисли.
Время использования мочалки зависит от силы травок в сборе и от частоты использования.
Если запах истощился, из травок уже ничего не выжимается, то нужно заново наполнить мешочек.
Ткань для мешочка можно взять с массажным эффектом, например махровую или жёсткую льняную. Но мешочек не должен быть слишком "дырявым", т.е. ткань нужно выбрать как можно плотнее, хороший вариант - тик. А "массажный" мешочек можно натянуть сверху.
Размер мешочка выбираете сами - как удобно для вас. Можно сделать длинный, чтобы удобно было массировать спину.
Теперь о травах
Состав сбора может быть разным - по настроению, аромату, потребностям кожи.
Травы для кожи очищающие и оздоравливающие: крапива, лопух, берёза, череда, ноготки, ромашка, мыльнянка, липа, подорожник, мать-и-мачеха, ноготки.
Травы-антисептики: чабрец, эвкалипт, хвойные, кора дуба, тысячелистник, листья вишни, черешни, смородины, хрена, черёмухи, зверобой, корки граната, цедра цитрусовых, горчица, чистотел.Александра Дроздова