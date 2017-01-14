Зелень: плюсы и минусы

Мы привыкли читать и слышать, что любая зелень очень полезна для здоровья. Но все ли так однозначно? Давайте разбираться.

Петрушка: поднимает потенцию и убирает отеки

+ Полезна при болях в сердце. Обладает хорошим мочегонным эффектом, помогает при отеках. В ней есть инсулин, потому петрушку рекомендуют больным диабетом. В маленьком пучке петрушки (50 г) «прячется» суточная доза витамина С. Есть полезные для мышц и костей калий с фосфором, регулирующий ритм сердца, успокаивающий нервы и снимающий бессонницу магний. А также железо (от анемии), цинк (усиливает половое влечение), фтор (долой кариес), селен и флавоноиды - средства для профилактики рака.

- По последним исследованиям, петрушкой не стоит увлекаться беременным, хотя она и содержит полезную им фолиевую кислоту. Эта трава чрезмерно напрягает матку. С осторожностью принимать при болезнях мочевого пузыря и почек.

Салат: от него болит живот?

+ Из всей свежей зелени салат, оказывается, самое бесполезное растение. В нем есть фолиевая кислота и незначительно количество витамина С. Чтобы получить суточную дозу аскорбинки, надо сжевать полкило салата, желательно с растительнным маслом. Удовольствие на любителя!

- Недавно американские врачи заявили, что любимый в стране салат-латук - опасное растение! Он провоцирует кишечные заболевания, которые даже заканчивались летально. Нельзя салат при: панкреатите, холецистите, гепатитах, воспалениях желудка и кишечника, камнях в почках.

Мята: расслабься и поспи

+ Снимает головную боль (можно заварить в чай или натереть зеленью виски), полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях: успокаивает и расширяет сосуды. Ее даже называют «женской травкой» - лучшее средство в «критические дни».

- Ее нельзя детям до 6 лет. Еще противопоказание - бронхоспазмы.

Листья чеснока: долой микробов

+ Он содержит в три раза больше витамина С, чем лук. Стебельки чеснока выделяют фитонциды. Листья создают в воздухе вокруг себя защитную стерильную зону, в которой гибнут возбудители многих заболеваний. Отличное средство для профилактики атеросклероза, ОРВИ. Есть сырыми.

- Есть противопоказания: заболевания сердца и почек, ревматизм, с осторожностью употреблять при заболеваниях печени, панкреатите, гастрите, обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Одуванчик: бодрит, как кофе

+ Настойка из одуванчиков повышает иммунитет организма, тонизирует не хуже кофе. Цветы (без зеленой подложки) можно в сыром виде добавлять в салаты из дикорастущих растений или в обычные овощные салаты. Они обладают отхаркивающим действием, а еще успокаивают и лечат от бессонницы.

- С осторожностью принимать при язве, гастрите, желчнокаменной болезни.

Зеленый лук: еда «сердечников»

+ Оказывается, лука бывает более 250 видов. В большинстве есть калий - нормализует ритм сердца и фитонциды - те самые, что очень полезны для повышения иммунитета при простудных заболеваниях.

В среднем пучке лука (100 г) содержится суточная норма витамина С. Есть антиоксиданты, обладающие еще и противоатеросклерозным действием. Поэтому лук очень полезен всем, у кого больное сердце и сосуды. Лук лучше добавлять в салаты.

- Сырую зелень, а особенно лук нельзя жевать при панкреатитах, холециститах, гепатитах, воспалениях желудка и кишечника.

Укроп: снижает давление

+ Трава богата кератином и витамином С, а значит, полезна для зрения. Эффективно снижает давление. Витамина С в нем чуть меньше, чем в петрушке, но тоже очень много. Также содержит кальций, фосфор и магний (какая от них польза - см. «Петрушку»). Стимулирует работу кишечника.

Лучше всего употреблять в сыром виде.

- Нельзя увлекаться людям с пониженным давлением. При «передозировке» у них возможны слабость, головокружение и даже обмороки.

Если вы потребляете травку не со своей грядки, перед готовкой ее лучше замочить на час в холодной воде. Тогда из зелени уйдут нитраты. Если времени вымачивать нет, можно сбрызнуть салат лимонным соком. Во-первых, так еда лучше усваивается, а во-вторых, кислая среда опять-таки обезвреживает нитраты.

Салаты надо съедать сразу после приготовления. В холодильнике нитраты могут превратиться в нитриты, а это уже самый настоящий яд.

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Мария Зимина