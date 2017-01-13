Шесть рецептов кляра для рыбы

Главная задача кляра - это защитить продукт в который он обмакивается от прямого контакта с горячим маслом и при том на продукте образуется зажареная корочка. Внутри кляра продукт (в нашем случае рыба) как бы запаривается, пропитываясь компонентами кляра.

1. Рыба в сырном кляре

Рыба в этом кляре получается очень вкусная и достаточно сытная.

Ингредиенты:

- филе рыбы 200 г

- майонез 3 ст. л.

- яйцо 4 шт.

- твердый сыр 100 г

Приготовление:

1. Сыр натираем на крупной терке, смешиваем с яйцами и майонезом.

2. Все тщательно перемешиваем, добавляем соль, перец и муку.

3. Все снова перемешиваем.

4. Берем филе рыбы, режем на небольшие кусочки, обмакиваем каждый в сырный кляр и обжариваем с обеих сторон на сковороде.

5. Как только заметите, что появилась красивая корочка, значит все, блюдо готово.

6. Выкладываем кусочки рыбы на салфетку, чтобы стек весь лишний жир.

7. Затем выкладываем на красивую тарелку и подаем к столу.

2. Рыба в картофельном кляре

Ингредиенты:

- картофель 3 шт.

- яйцо 1 шт.

- мука 2 ст. л.

- соль по вкусу

Приготовление:

1. Картофель моем, чистим и трем на крупной терке.

2. Добавляем в картофельную смесь яйцо, муку и соль.

3. Берем филе рыбы, режем на небольшие кусочки и панируем в картофельном «одеяле», крепко прижимая кляр к рыбе, и жарим с обеих сторон на растительном масле.

3. Рецепт жареной рыбы в молочном кляре

Ингредиенты:

- молоко 400 г

- яйцо 6 шт.

- соль по вкусу

- растительное масло для жарки

- рыбное филе 1,5 кг

Приготовление:

1. Берем молоко, немного подогреваем и добавляем яичные желтки, соль, растительное масло, муку и хорошенько взбиваем все.

2. Затем аккуратно вводим в кляр взбитые в пышную пену белки и очень осторожно перемешиваем.

3. Рыбу режем на кусочки, обмакиваем в кляр и обжариваем с двух сторон до появления румяной корочки.

4. Рыба, запеченная в пивном кляре

Рыба в пивном кляре получается очень нежной, словно в кружеве.

Ингредиенты:

- мука 100 г

- яйцо 1 шт.

- светлое пиво 150 мл

- растительное масло 2 ст.л.

- филе рыбы 500 г

Приготовление:

1. Муку просеиваем и вводим аккуратно яичный белок.

2. Затем добавляем пиво и растительное масло.

3. Не пугайтесь, что кляр получился очень жидким.

4. Рыбу режем на кусочки, обмакиваем в кляр и обжариваем с двух сторон.

5. Рецепт красной рыбы в кляре по-китайски

Ингредиенты:

- яйцо 1 шт.

- крахмал кукурузный 2 ст.л.

- филе красной рыбы 0,5 кг

Приготовление:

1. Яйцо хорошенько взбиваем, добавляем кукурузный крахмал и солим по вкусу.

2. Рыбу режем на кусочки, обмакиваем в этот кляр и обжариваем с двух сторон на очень сильном огне.

3. Кстати, в этом кляре очень вкусными получаются маринованные куриные крылышки.

6. Рыба в белковом кляре

Этот кляр самый нежный из всех описанных выше рецептов.

Ингредиенты:

- яйцо 4 шт.

- соль

- мука- 3 ст. л.

- вода 1 ч. л.

Приготовление:

1. Взбиваем хорошенько яичные белки с солью, добавляем муки, воды и хорошенько перемешиваем.

2. Кляр должен получиться такой консистенции как на жидкие блины.

3. Рыбу режем, обмакиваем в этот кляр и обжариваем с обеих сторон.

К рыбе в любом кляре можно подать очень вкусный чесночный соус, который отлично подчеркнет вкус блюда. Готовится он так: майонез в равных долях смешиваем со сметаной, добавляем мелко порезанный чеснок, зелень и тертый на крупной терке соленый огурец. Все тщательно перемешиваем и подаем соус к рыбе.

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Мария Зимина