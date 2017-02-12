14 кухонных ошибок

Как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Это утверждение применимо и к приготовлению еды. От ошибок на кухне не застрахован никто. Просто одни их совершают по незнанию, других же подводит спешка или даже банальная лень. Исправить кулинарные промахи не легко. Гораздо проще один раз изучить ошибки, чтобы потом их не повторять.

Почему тесто не поднимается?

Две самые распространенные ошибки — это старые дрожжи и водопроводная вода. Выбирая дрожжи, остановитесь на тех, которые выпущены совсем недавно, и, конечно, никогда не используйте начатые пакетики.

В водопроводной воде, даже пропущенной через фильтр, содержится хлор, который мешает росту дрожжей, поэтому в блинах, например, лучше всего использовать нежирное молоко комнатной температуры.

Можно ли есть кекс сразу из духовки?

Представьте, мама готовит кекс, запах разносится по всему дому, все постепенно стягиваются на кухню в ожидании лакомства — и вот долгожданный десерт готов, но мама говорит: «А теперь часик подождем!»

Звучит жестоко, но она права: горячий кекс потеряет форму при нарезке, и в целом невозможно будет ощутить в полной мере вкус горячего продукта.

Кексы едят теплыми или холодными. Некоторые особенно хороши на второй день. А так называемые рождественские кексы с алкоголем и сухофруктами можно хранить больше месяца.

Варить картошку под крышкой или без?

Вода кипит и убегает — знакомая проблема для тех, кто занимается сразу несколькими делами. Хочется снять крышку, чтобы избежать неприятностей. Но в случае если вы варите картошку или другие овощи — это ошибка.

Дело в том, что закрывая крышку, мы сохраняем аромат, вкус, полезные свойства продуктов и к тому же ускоряем процесс приготовления.

Когда класть помидоры в суп или жаркое?

Второпях часто хочется положить в кастрюлю или сотейник все ингредиенты одновременно, чтобы все готовилось уже без нашего участия. В некоторых случаях это, наверное, возможно, но не когда в блюде присутствуют помидоры.

Чтобы избежать ошибки, стоит запомнить правило: кислота (помидоры — это продукт, в котором ее много) ускоряет приготовление мяса, но не дает приготовиться овощам. То есть если вы готовите, например, суп, то помидоры или томатную пасту надо положить после того, как картошка, морковь, капуста и другие овощи уже сваряться.

Если вы тушите мясо, то помидоры хорошо положить сразу, тогда мясо станет еще мягче.

Жарить на оливковом масле

Когда мы готовим блюда средиземноморской кухни, рука так и тянется к оливковому маслу. Причем часто, стараясь сделать блюдо еще лучше, мы выбираем для жарки ценное масло extra virgin (первого отжима). Его лучше сэкономить для салата или другого холодного блюда.

Температура горения такого масла довольно низкая, поэтому есть риск испортить продукты привкусом горелого и к тому же получить порцию канцерогенов. Используйте обычное рафинированное оливковое масло.

Нужно ли промывать макароны?

Единственный ответ: нет, этого лучше не делать. Эта привычка возникла еще в советское время, когда в продаже были только макароны из обыкновенной пшеничной муки. Такие макароны слипались, если их сразу не промывали.

Сейчас мы имеем дело в основном с макаронами из твердых сортов пшеницы, они не слипнутся, если варить их в большом количестве воды без крышки. Если они все-таки начали слипаться, добавьте немного сливочного или растительного масла.

Кстати, отвар, в котором варились макароны, итальянские хозяйки всегда используют для приготовления соуса к пасте.

Какие продукты нужно хранить в холодильнике, а какие — нет?

Правильное хранение — это тоже часть кулинарного искусства. Удивительно, но в случае со специями, медом и хлебом мы часто совершаем ошибку, не убирая их в холодильник. А ведь именно в темном и холодном месте они сохраняют свои свойства лучше всего. А вот бананы и помидоры, наоборот, в холодильнике теряют вид и аромат.

Выливать ли из бутылки недопитое вино?

Да, вино выветривается, теряет аромат, и вряд ли кто-то будет его пить на следующий день, но все-таки его лучше не выливать. Если у вас осталось красное вино, используйте его для говядины по-бургундски или соуса к пасте болоньезе.

Если белое, то приготовьте с ним чахохбили. Если у вас остался сидр, сделайте свинину по-нормандски. У настоящей хозяйки ничего не должно пропасть зря, к тому же когда еще вы откроете бутылку хорошего вина, чтобы просто приготовить мясо?

Почему филе индейки сухое?

Индейка — полезное, богатое белком, нежирное, но сухое мясо. Все верно, кроме последнего. Распространенный миф о сухости индейки основан на неправильном времени приготовления.

Грудка готовится очень быстро: около 7 минут на сковороде и 15 минут в духовке. Снимать с огня это мясо надо, когда вам кажется, что оно еще сыроватое.

Как приготовить брокколи

Еще один известный своей пользой продукт, который мало кто любит. И опять все дело во времени приготовления: слишком долгая варка и, как следствие, неприятный вкус и вид. Зеленые овощи вроде брокколи, спаржи и горошка надо готовить в большом количестве соленой воды.

Ни в коем случае не переваривать! А самое главное — в конце откинуть на дуршлаг и опустить в холодную воду, чтобы завершить процесс варки. Этот метод называется бланшированием. Благодаря ему овощи остаются вкусными, красивыми и полезными.

Печень

Лучше выбирать говяжью печень, а не свиную, потому что она более нежная на вкус и однородная по консистенции. Необходимо удалить желчные протоки, в противном случае блюдо будет горчить.

И также нужно следить за временем приготовления. Если нарезать печень кусочками толщиной 1 см, то они будут готовиться около 2 минут с каждой стороны.

Начинка для пиццы

Не будем здесь говорить о том, какая она должна быть, а скажем о ее количестве. Распространенная ошибка — слишком много соуса, колбасы, сыра и прочих ингредиентов, которые превращают пиццу в открытый пирог.

Умеренное количество начинки необходимо для того, чтобы тесто оставалось хрустящим, не прогибалось и кусок можно было взять и есть руками, как это и положено.

Рыба разваливается и пригорает

Да, к сожалению, очень часто. Это происходит из-за того, что мы ошибочно забываем о соли. Посолить нужно подготовленные для жарки куски за 15 минут до начала готовки, а еще нужно не забыть присолить масло, в котором рыба будет жариться. В таком случае вы получите целое и красивое блюдо.

Вареные яйца без трещин

Чаще всего целостность скорлупы не имеет значения, так как яйца идут в салат или просто будут сразу съедены. Но раз в год, на Пасху, яйца cтановятся одним из главных блюд на столе. Тогда их вид должен быть безукоризненным. Ошибки, которые приводят к трещинам, заключаются в отсутствии соли и слишком высокой температуре воды.

Итак, чтобы скорлупа осталась целой, а белок не вытек, нужно положить яйца в достаточно просторную емкость, залить их прохладной водой, насыпать много соли и не давать кипеть слишком сильно.

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Мария Зимина