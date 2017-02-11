5 специй, которые уничтожают бактерии и укрепляют иммунитет

Опытная хозяйка знает: сделать блюдо еще вкуснее и ароматнее можно при помощи приправ. Однако это еще не всë. Благодаря полезным свойствам некоторых растений их стоит употреблять в пищу понемногу, но регулярно. Даже щепотка простых приправ помогает укрепить иммунную систему, уменьшить воспаление клеток, очистить организм от шлаков и токсинов и даже похудеть.

Орегано (душица)

Без орегано просто невозможно представить себе итальянскую кухню. Однако помимо своего неповторимого вкуса эта приправа обладает еще и уникальными целебными свойствами.

Полезные свойства:

успокаивает нервную систему;

обладает высокой антибактериальной активностью;

нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта;

усиливает перистальтику кишечника;

оказывает желчегонное и мочегонное действие;

укрепляет иммунитет;

действует как сильное потогонное и отхаркивающее средство при бронхитах и бронхиальной астме.

Куда добавлять:

яичница;

овощные супы;

пицца;

приправы для салатов;

соусы;

вторые блюда.

Розмарин

В древности растение розмарин считали символом изобилия, процветания и вечности. Даже сейчас в некоторых странах сохранилась традиция дарить веточку розмарина молодым на счастье и процветание.

Полезные свойства:

снимает стресс и нервное напряжение;

тонизирует организм при общем истощении;

усиливает потенцию;

лечит простудные заболевания;

обладает противовоспалительными, тонизирующими, ранозаживляющими, желчегонными, антидепрессивными, антиоксидантными свойствами.

Куда добавлять:

мясные блюда;

рыбные блюда;

маринады;

травяные чаи.

Тимьян (чабрец)

Очень полезное растение, которое по антиоксидантной активности приравнивается к витамину Е.

Полезные свойства:

обладает потогонным, противовоспалительным и противомикробным действием;

укрепляет иммунитет;

повышает работоспособность;

предотвращает развитие простатита;

устраняет половую слабость.

Куда добавлять:

салаты;

супы;

тушеные блюда;

жаркое;

все блюда из яиц;

соусы.

Куркума

Это растение семейства имбирных, полезные свойства которого невозможно недооценить. По последним данным куркумин, который входит в состав приправы, помогает подавлять раковые клетки.

Полезные свойства:

очищает организм;

благотворно влияет на пищеварение;

снимает воспаление;

обладает детоксикационным и желчегонным эффектом;

считается мощным антиоксидантом;

улучшает состояние кожи;

восстанавливает защитные силы организма;

используется при похудении.

Куда добавлять:

супы;

рагу;

рис;

плов.

Шалфей

Приправа, которая отлично помогает справиться с простудой и болью в горле.

Полезные свойства:

очищает кишечник;

выводит токсины и шлаки;

способствует похудению;

обладает антиоксидантными свойствами;

укрепляет иммунитет;

помогает в лечении кашля и насморка;

Куда добавлять:

жареные и тушеные овощи;

мясные блюда;

рыбные блюда;

соусы;

супы;

рагу.

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Мария Зимина