5 специй, которые уничтожают бактерии и укрепляют иммунитет
Опытная хозяйка знает: сделать блюдо еще вкуснее и ароматнее можно при помощи приправ. Однако это еще не всë. Благодаря полезным свойствам некоторых растений их стоит употреблять в пищу понемногу, но регулярно. Даже щепотка простых приправ помогает укрепить иммунную систему, уменьшить воспаление клеток, очистить организм от шлаков и токсинов и даже похудеть.
Орегано (душица)
Без орегано просто невозможно представить себе итальянскую кухню. Однако помимо своего неповторимого вкуса эта приправа обладает еще и уникальными целебными свойствами.
Полезные свойства:
успокаивает нервную систему;
обладает высокой антибактериальной активностью;
нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта;
усиливает перистальтику кишечника;
оказывает желчегонное и мочегонное действие;
укрепляет иммунитет;
действует как сильное потогонное и отхаркивающее средство при бронхитах и бронхиальной астме.
Куда добавлять:
яичница;
овощные супы;
пицца;
приправы для салатов;
соусы;
вторые блюда.
Розмарин
В древности растение розмарин считали символом изобилия, процветания и вечности. Даже сейчас в некоторых странах сохранилась традиция дарить веточку розмарина молодым на счастье и процветание.
Полезные свойства:
снимает стресс и нервное напряжение;
тонизирует организм при общем истощении;
усиливает потенцию;
лечит простудные заболевания;
обладает противовоспалительными, тонизирующими, ранозаживляющими, желчегонными, антидепрессивными, антиоксидантными свойствами.
Куда добавлять:
мясные блюда;
рыбные блюда;
маринады;
травяные чаи.
Тимьян (чабрец)
Очень полезное растение, которое по антиоксидантной активности приравнивается к витамину Е.
Полезные свойства:
обладает потогонным, противовоспалительным и противомикробным действием;
укрепляет иммунитет;
повышает работоспособность;
предотвращает развитие простатита;
устраняет половую слабость.
Куда добавлять:
салаты;
супы;
тушеные блюда;
жаркое;
все блюда из яиц;
соусы.
Куркума
Это растение семейства имбирных, полезные свойства которого невозможно недооценить. По последним данным куркумин, который входит в состав приправы, помогает подавлять раковые клетки.
Полезные свойства:
очищает организм;
благотворно влияет на пищеварение;
снимает воспаление;
обладает детоксикационным и желчегонным эффектом;
считается мощным антиоксидантом;
улучшает состояние кожи;
восстанавливает защитные силы организма;
используется при похудении.
Куда добавлять:
супы;
рагу;
рис;
плов.
Шалфей
Приправа, которая отлично помогает справиться с простудой и болью в горле.
Полезные свойства:
очищает кишечник;
выводит токсины и шлаки;
способствует похудению;
обладает антиоксидантными свойствами;
укрепляет иммунитет;
помогает в лечении кашля и насморка;
Куда добавлять:
жареные и тушеные овощи;
мясные блюда;
рыбные блюда;
соусы;
супы;
рагу.Мария Зимина