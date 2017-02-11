Французская творожная закуска

Французская кухня считается одной из самых изысканных в мире. Возможно, именно поэтому французские блюда могут оценить лишь настоящие гурманы. Предлагаем приготовить простую полезную закуску из творога по рецепту французской кухни.

Эта закуска популярна во Франции, где она называется «Мозги ткача». Несмотря на несъедобное название, сама закуска очень пикантная и вкусная. Готовится она из творога или мягкого творожного сыра. Подавать закуску лучше на кусочках черного или зернового хлеба с ломтиками овощей (помидоров, огурцов, перца).

Ингредиенты:

Сыр творожный (или творог) – 150 г

Масло оливковое – 2-3 ч.ложки

Уксус винный (или сухое вино) – 1 ч.ложка

Зелень – 1 пучок

Чеснок – 1-2 зубчика

Лук репчатый – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Зелень, чеснок и половинку маленькой луковицы мелко нарежьте.

Добавьте все в творожный сыр и хорошо перемешайте.

Влейте винный уксус и оливковое масло, добавьте соль и перец по вкусу. Опять перемешайте и переложите закуску в контейнер.

Плотно закройте и уберите в холодильник на несколько часов настояться.

Перед подачей порежьте хлеб на небольшие кусочки и подсушите его в тостере или духовке. Намажьте хлеб творожным сыром, украсьте зеленью и подавайте.

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Мария Зимина