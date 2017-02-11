Полезные советы по уходу за трикотажными изделиями

Трикотаж – один из популярнейших материалов, вещи из которого есть в гардеробе каждого. Несмотря на удобство и практичность, трикотаж требует к себе и правильного отношения. Чтобы трикотажные вещи долго служили и сохраняли свой хороший вид, вам пригодятся эти полезные советы по уходу за изделиями из трикотажа.

1. Для того, чтобы растянуть севший свитер, его нужно прогладить через мокрую ткань, чтобы он стал горячим и влажным, а потом аккуратно надеть на себя и походить так пару минут. Руки лучше сильно не сгибать, чтобы не растянуть локти.

2. Чтобы нейтрализовать запах табака, но при этом не трепать свитер полноценной стиркой, просто замочите его в растворе яблочного уксуса – 3 столовые ложки на литр воды. С тёмным трикотажем можно обойтись и без стирки – просто засыпьте его зёрнами кофе и заверните на ночь в пакет. Зёрна можно будет использовать несколько раз, но уже, разумеется, только для нейтрализации запаха.

3. Синтетика в шерстяном трикотаже – это не страшно, это позволяет повысить эластичность и износостойкость нити. Но в меру – акрила не больше 20%, полиэстра до 40%, нейлона до 50%.

4. Весь трикотаж лучше хранить в сложенном виде, а не на вешалках. В том числе бондажные платья.

5. Лучше всего специфический запах шерсти после стирки ликвидирует эфирное масло кедра или кипариса. Просто сделайте саше из соли и масла и положите его к белью.

6. Катышки – не признак низкокачественного трикотажа, они возникают даже на изделиях из элитных видов шерсти. Но это не приговор — жизнь катышков не вечна. Их можно состричь и, так как пушковый слой будет удалён, они больше не будут появляться.

7. Для того, чтобы на тонком трикотаже локти меньше вытягивались, во время глажки через марлю или специальной насадкой обработайте эту область спреем, которым крахмалите рубашки.

8. Чтобы смягчить воду во время машинной стирки, можно добавить к порошку полстакана пищевой соды. По факту, многие дорогие смягчители для воды из неё же и состоят.

9. Рельефные узоры лучше не гладить утюгом – они потеряют свою форму. Но если трикотаж смялся и его нужно расправить, отпарьте эту деталь на висящем изделии, аккуратно растягивая её в разные стороны.

10. Помните, что трикотаж способен подчеркнуть неровности кожи, поэтому для того, чтобы лицо выглядело более свежим лучше выбирать гладкий и пушистый трикотаж, или, наоборот, очень фактурный оверсайз.

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Валентина Соломатина