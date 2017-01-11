Легкий рецепт идеального торта «Наполеон»
От этого торта веет детством. Высокий, мягкий, воздушный и по вкусу похож на пломбир. Ингредиентов в нем минимум, а результат — пальчики оближешь.
Ингредиенты:
Для коржей:
1 ст. молока
5 ст. муки
400 г маргарина
Для заварного крема:
3 яичных желтка
2,5 ст. сахара
250 г сливочного масла
1 ст. молока
0,5 ст. муки
Способ приготовления коржей:
1. На доску просеять 5 стаканов муки. Добавить маргарин комнатной температуры и порубить ножом в однородную крошку.
2. Постепенно вливая 1 стакан молока, быстро замесить тесто. Оно получается жирное, не прилипает к рукам и доске.
3. Тесто разделить пополам, а каждую часть — на 7 кусочков (всего получится 14 кусочков). Раскатать очень тонко. Переложить на чистый сухой противень, расправить.
4. Выпекать при 200 градусах до золотистого цвета 5-7 минут. Важно не передержать. Снимать очень осторожно широким ножом, так как коржи очень хрупкие.
5. Обрезки раскидать на противень и запечь до светло-коричневого цвета. Когда обрезки остынут, размять их в крупную крошку.
Способ приготовления заварного крема для «Наполеона»:
1. 3 яичных желтка растереть с 3 ст. л. сахара, всыпать 3 ст. л. муки. Перемешать. Развести небольшим количеством молока до кисельной массы.
2. Оставшееся молоко (0,5 л) вскипятить и влить в массу, помешивая. Довести до кипения. Остудить. Масло взбить с 2 ст. сахара. По ложке добавлять заварной крем и взбивать на средней скорости каждый раз до гладкости.
3. Коржи промазать тонким слоем крема и сложить в стопку. Обрезки измельчить и посыпать сверху. Немного крошек оставить.
4. Накрыть доской и аккуратно поставить сверху небольшой гнет. Например, чайник с водой. Так оставить на ночь. Утром груз снять. Вытекший крем по бокам размазать и обсыпать крошкой.
Приготовить торт «Наполеон» в домашних условиях гораздо проще, чем кажется.Мария Зимина