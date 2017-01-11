Легкий рецепт идеального торта «Наполеон»

От этого торта веет детством. Высокий, мягкий, воздушный и по вкусу похож на пломбир. Ингредиентов в нем минимум, а результат — пальчики оближешь.

Ингредиенты:

Для коржей:

1 ст. молока

5 ст. муки

400 г маргарина

Для заварного крема:

3 яичных желтка

2,5 ст. сахара

250 г сливочного масла

1 ст. молока

0,5 ст. муки

Способ приготовления коржей:

1. На доску просеять 5 стаканов муки. Добавить маргарин комнатной температуры и порубить ножом в однородную крошку.

2. Постепенно вливая 1 стакан молока, быстро замесить тесто. Оно получается жирное, не прилипает к рукам и доске.

3. Тесто разделить пополам, а каждую часть — на 7 кусочков (всего получится 14 кусочков). Раскатать очень тонко. Переложить на чистый сухой противень, расправить.

4. Выпекать при 200 градусах до золотистого цвета 5-7 минут. Важно не передержать. Снимать очень осторожно широким ножом, так как коржи очень хрупкие.

5. Обрезки раскидать на противень и запечь до светло-коричневого цвета. Когда обрезки остынут, размять их в крупную крошку.

Способ приготовления заварного крема для «Наполеона»:

1. 3 яичных желтка растереть с 3 ст. л. сахара, всыпать 3 ст. л. муки. Перемешать. Развести небольшим количеством молока до кисельной массы.

2. Оставшееся молоко (0,5 л) вскипятить и влить в массу, помешивая. Довести до кипения. Остудить. Масло взбить с 2 ст. сахара. По ложке добавлять заварной крем и взбивать на средней скорости каждый раз до гладкости.

3. Коржи промазать тонким слоем крема и сложить в стопку. Обрезки измельчить и посыпать сверху. Немного крошек оставить.

4. Накрыть доской и аккуратно поставить сверху небольшой гнет. Например, чайник с водой. Так оставить на ночь. Утром груз снять. Вытекший крем по бокам размазать и обсыпать крошкой.

Приготовить торт «Наполеон» в домашних условиях гораздо проще, чем кажется.

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Мария Зимина