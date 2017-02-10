Мелонпан - японские булочки
Традиционные японские булочки из двух видов теста. Дрожжевое тесто заворачивают в песочное, иногда добавляют начинку. Особенность булочек в том, что узор на их поверхности должен напоминать узор на дыне.
Ингредиенты (для 6 шт.):
Для дрожжевого теста:
- 200 г муки
- 20 г сахара
- 3 г соли
- 10 г свежих дрожжей или 4 г сухих дрожжей
- 100 мл теплой воды
- 1 маленькое яйцо (20 г)
- 20 г мягкого сливочного масла
Для песочного теста:
- 40 г сахара
- 40 г сливочного масла
- 1 большое яйцо (40 г)
- 120 г муки
- 1,5 г разрыхлителя
Дополнительно:
- несколько капель ванильного или лимонного экстракта (не обязательно)
- сахар
Приготовление:
1. Вымешиваем все ингредиенты “для песочного теста” до состояния твёрдого теста. Кладём тесто на 1 час в холодильник. Затем разделяем тесто на 6 равных частей, формируем шарики.
2. Растворяем свежие дрожжи в теплой воде. Смешиваем в миске муку, сахар, соль, яйцо, растопленное сливочное масло и дрожжи (вода+дрожжи), замешиваем до состояния гладкого теста. Оставляем тесто на 30 минут. Затем разделяем тесто на 6 равных частей, формируем шарики диаметром 6 см.
3. Раскатываем каждый шарик песочного теста между двумя листами полиэтиленовой пленки в кружочек (~11 см). Кладём на кружочек теста шарик из дрожжевого теста.
4. Сворачиваем полиэтиленовую пленку – таким образом объединить оба теста.
5. Макаем Мелонпаны в сахар одной стороной.
6. Делаем на тесте надрезы ножом. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 170 °С в течение 12-15 минут.Мария Зимина