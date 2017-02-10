Мелонпан - японские булочки

Традиционные японские булочки из двух видов теста. Дрожжевое тесто заворачивают в песочное, иногда добавляют начинку. Особенность булочек в том, что узор на их поверхности должен напоминать узор на дыне.

Ингредиенты (для 6 шт.):

Для дрожжевого теста:

- 200 г муки

- 20 г сахара

- 3 г соли

- 10 г свежих дрожжей или 4 г сухих дрожжей

- 100 мл теплой воды

- 1 маленькое яйцо (20 г)

- 20 г мягкого сливочного масла

Для песочного теста:

- 40 г сахара

- 40 г сливочного масла

- 1 большое яйцо (40 г)

- 120 г муки

- 1,5 г разрыхлителя

Дополнительно:

- несколько капель ванильного или лимонного экстракта (не обязательно)

- сахар

Приготовление:

1. Вымешиваем все ингредиенты “для песочного теста” до состояния твёрдого теста. Кладём тесто на 1 час в холодильник. Затем разделяем тесто на 6 равных частей, формируем шарики.

2. Растворяем свежие дрожжи в теплой воде. Смешиваем в миске муку, сахар, соль, яйцо, растопленное сливочное масло и дрожжи (вода+дрожжи), замешиваем до состояния гладкого теста. Оставляем тесто на 30 минут. Затем разделяем тесто на 6 равных частей, формируем шарики диаметром 6 см.

3. Раскатываем каждый шарик песочного теста между двумя листами полиэтиленовой пленки в кружочек (~11 см). Кладём на кружочек теста шарик из дрожжевого теста.

4. Сворачиваем полиэтиленовую пленку – таким образом объединить оба теста.

5. Макаем Мелонпаны в сахар одной стороной.

6. Делаем на тесте надрезы ножом. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 170 °С в течение 12-15 минут.

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Мария Зимина