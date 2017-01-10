Праздничный салатик с помидорами черри и креветками
Это действительно красивый салат, к тому же, необычный по вкусу. Он может быть приготовлен к праздничному застолью и стать настоящим украшением стола. Нежность мяса креветок, сладость помидорок черри, пикантный чесночный аромат - все это наслаждение. Ингредиенты для салата подобраны очень удачно. И выглядит салат потрясающе.
Ингредиенты:
0,5 кг отварных очищенных креветок
10 помидоров черри
1 небольшой пучок зеленого салата
2 свежих огурчика
200 г крабовых палочек
немного зелени укропа
несколько зубчиков чеснока
сметана для заправки
перец черный молотый
соль
Приготовление:
Огурцы чистим от кожуры и тонко режем симпатичной соломкой.
Мешаем огурцы с очищенными готовыми креветками и нарезанными кубиками крабовых палочек.
Помидоры черри режем на четвертинки. Зелень укропа рубим, а чеснок измельчим.
В салатницу выложим листики зеленого салата. На них - креветочный салат, заправленный сметаной, с перцем и солью.
Сверху салат украсим по своему усмотрению. Можно положить несколько креветок и зелень.Мария Зимина