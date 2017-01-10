Праздничный салатик с помидорами черри и креветками

Это действительно красивый салат, к тому же, необычный по вкусу. Он может быть приготовлен к праздничному застолью и стать настоящим украшением стола. Нежность мяса креветок, сладость помидорок черри, пикантный чесночный аромат - все это наслаждение. Ингредиенты для салата подобраны очень удачно. И выглядит салат потрясающе.

Ингредиенты:

0,5 кг отварных очищенных креветок

10 помидоров черри

1 небольшой пучок зеленого салата

2 свежих огурчика

200 г крабовых палочек

немного зелени укропа

несколько зубчиков чеснока

сметана для заправки

перец черный молотый

соль

Приготовление:

Огурцы чистим от кожуры и тонко режем симпатичной соломкой.

Мешаем огурцы с очищенными готовыми креветками и нарезанными кубиками крабовых палочек.

Помидоры черри режем на четвертинки. Зелень укропа рубим, а чеснок измельчим.

В салатницу выложим листики зеленого салата. На них - креветочный салат, заправленный сметаной, с перцем и солью.

Сверху салат украсим по своему усмотрению. Можно положить несколько креветок и зелень.

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Мария Зимина