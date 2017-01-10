Пинетки-сапожки

Для вязания пинеток-сапожек подберите подходящую акриловую пряжу, она идеально подходит для вязания детских вещей, не линяет и не дает усадку. Нитки должны быть средней толщины (100-150 м в мотке 50 г). Одного моточка будет достаточно. Также можно использовать остатки ниток для отделки.

Кроме пряжи вам будут необходимы:

- крючок №3,5;

- ножницы;

- кусок картона;

- 4 плоские пуговицы.

Вязание подошвы

Наберите цепочку из 10 воздушных петель и 3 петель для подъема и начните вязание первого ряда. В четвертую петлю от крючка провяжите 1 столбик с накидом, затем еще 8 столбиков с накидом в каждую петлю и 7 столбиков в первую воздушную петлю цепочки. Вязание поверните и обвяжите цепочку с другой стороны таким же образом.

Для второго ряда провяжите 2 воздушные петли подъема и 1 полустолбик с накидом в эту же петлю. Сделайте 1 прибавку полустолбиком с накидом, затем провяжите 4 полустолбика в каждую петлю, потом 5 столбиков с накидом, сделайте 6 прибавок из столбиков с накидом, провяжите еще 5 столбиков с накидом в каждую петлю предыдущего ряда, потом 4 полустолбика, сделайте 4 прибавки из полустолбиков с накидом и провяжите 1 соединительный столбик.

Третий и четвертый ряды вяжите аналогичным образом, делая прибавки в начале, середине и конце ряда, чтобы получился овал. Свяжите еще одну деталь подошвы аналогичным образом.

Из картона вырежьте шаблон для подошвы. Положите его между связаными деталями и обвяжите их вместе столбиками без накида пряжей контрастного оттенка. Провяжите по кругу столбиками без накида 4 ряда, формируя боковые стороны пинетки-сапожка.

Вязание носка пинетки

Начиная с 10-го ряда, вяжите носочек пинетки-сапожка, делая убавки. Провяжите 9 столбиков без накида, сделайте убавку (6 столбиков, распределяя их равномерно на носочке пинетки), 13 столбиков без накида, сделайте убавку 2 раза, распределяя их равномерно на пяточке, 6 столбиков без накида

Вязание голенища пинетки-сапожка

Начиная со следующего 11-го ряда вяжите крючком в прямом и обратном направлении, чтобы получилась планка для застежки сапожка. 11-й ряд — неполный лицевой. Провяжите 7 столбиков без накида, сделайте 7 убавок, затем вяжите 5 столбиков без накида и поверните вязание.

В 12-м ряду вяжите 1 воздушную петлю подъема, потом 5 столбиков без накида, сделайте убавку, 2 столбика без накида, еще одну убавку, провяжите 27 столбиков и поверните вязание. В 13-м ряду провяжите 1 воздушную петлю подъема, 3 столбика без накида, сделайте 22 вытянутые петли, убавку, 2 столбика без накида, еще одну убавку, 3 вытянутые петли, провяжите 1 столбик без накида и снова поверните вязание. В 14-м ряду провяжите все петли столбиками без накида до конца ряда, не делая убавок. Повторите 13-й и 14-й ряды до нужной высоты голенища сапожек. Левую пинетку вяжите в зеркальном отображении.

Формирование планки

Для застежки обвяжите края пинетки столбиками без накида. В первом ряду планки вяжите от верхнего края сапожка по направлению к подошве, последний столбик сделайте, как соединительный, зацепляя нитку на другой стороне застежки. Вязание переверните.

Во втором ряду вяжите, формирую отверстия под пуговицы, следующим образом. Провяжите 4 столбика без накида, 3 воздушные петли, пропуская 2 петли предыдущего ряда, затем еще 4 столбика без накида, 3 воздушные петли (при этом пропустите 2 петли предыдущего ряда) и еще 3 столбика без накида.

В 3-м ряду сделайте 3 столбика без накида, 2 столбика в арочку из воздушных петель, затем еще 4 столбика без накида, 2 столбика в арочку из воздушных петель и 4 столбика без накида. В последнем 4-м ряду планки провяжите все петли столбиками без накида и оборвите нитку. Свяжите планку в зеркальном отображении на левом сапожке. Пришейте 2 плоские пуговицы на вторую сторону застежки.

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Алевтина Мармеладова