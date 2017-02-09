Какие хвойные растения можно посадить на даче

Хвойные растения способны преобразить любой сад или дачный участок. Зеленые кроны создают атмосферу лета даже во время суровых зимних заморозков. Примечательно, что в российских погодных условиях могут расти не только ели и сосны, но и множество экзотических хвойников.

Туя западная

Туя западная - хвойное растение, которое отличается очень медленным ростом. Назвать такую черту недостатком очень сложно. Красивые деревья с пышными веточками радуют глаз, а небольшой размер позволяет высаживать их в любой части дачного участка. Из таких деревьев довольно часто высаживают красивые композиции, окруженные камнями или декоративными элементами.

Сажают тую черенками, в открытую почву можно высаживать растения, достигшие 30-40 см в высоту. Приживается туя быстро, но любит кислую почву. Именно поэтому рекомендуется перед посадкой саженцев землю удобряют специальным кислым грунтом для хвойников.

В зимний период туи укрывать абсолютно не требуется. Растения не реагируют на изменения погодных условий и перепады температур.

Кипарисовик горохоплодный

Кипарисовик горохоплодный - разновидность кипарисовика, которая отличается особой стойкостью к зимним холодам. Высота этого растения достигает всего 10 м. Крона очень пышная и густая. Из кипарисовиков горохоплодных довольно часто делают зеленые заборы.

В Китае это хвойное растение не только пользуется огромной популярностью, но и входит священных хвойных деревьев. В российских условиях растение приживается быстро и практически не требует дополнительного ухода.

Высаживая кипарисовик в открытую почву, заранее надо позаботиться о снабжении земли специальным хвойным грунтом. В зимний период растение не мерзнет и не теряет своего внешнего вида, оставаясь зеленым и невероятно пушистым.

Микробиота перекрестнопарная

Микробиота перекрестнопарная - уникальное растение. Родиной этой хвойной красавицы является Дальний Восток. Микробиота с легкостью переносит даже самые суровые зимы. Небольшие кустики этого растения совершенно не реагируют на перепады температур.

Микробиота - кустарник, высота которого достигает 1 м. Внешне оно очень напоминает некоторые разновидности можжевельника. Растет кустарник очень медленно. В год прирост составляет всего 2 см. Чаще всего этим растением украшают клумбы или сажают по периметру сада.

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Александра Дроздова