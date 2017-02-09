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Какие хвойные растения можно посадить на даче

Какие хвойные растения можно посадить на даче
 

Хвойные растения способны преобразить любой сад или дачный участок. Зеленые кроны создают атмосферу лета даже во время суровых зимних заморозков. Примечательно, что в российских погодных условиях могут расти не только ели и сосны, но и множество экзотических хвойников.

Туя западная

Туя западная - хвойное растение, которое отличается очень медленным ростом. Назвать такую черту недостатком очень сложно. Красивые деревья с пышными веточками радуют глаз, а небольшой размер позволяет высаживать их в любой части дачного участка. Из таких деревьев довольно часто высаживают красивые композиции, окруженные камнями или декоративными элементами.

Сажают тую черенками, в открытую почву можно высаживать растения, достигшие 30-40 см в высоту. Приживается туя быстро, но любит кислую почву. Именно поэтому рекомендуется перед посадкой саженцев землю удобряют специальным кислым грунтом для хвойников.

В зимний период туи укрывать абсолютно не требуется. Растения не реагируют на изменения погодных условий и перепады температур.

Кипарисовик горохоплодный

Кипарисовик горохоплодный - разновидность кипарисовика, которая отличается особой стойкостью к зимним холодам. Высота этого растения достигает всего 10 м. Крона очень пышная и густая. Из кипарисовиков горохоплодных довольно часто делают зеленые заборы.

В Китае это хвойное растение не только пользуется огромной популярностью, но и входит священных хвойных деревьев. В российских условиях растение приживается быстро и практически не требует дополнительного ухода.

Высаживая кипарисовик в открытую почву, заранее надо позаботиться о снабжении земли специальным хвойным грунтом. В зимний период растение не мерзнет и не теряет своего внешнего вида, оставаясь зеленым и невероятно пушистым.

Микробиота перекрестнопарная

Микробиота перекрестнопарная - уникальное растение. Родиной этой хвойной красавицы является Дальний Восток. Микробиота с легкостью переносит даже самые суровые зимы. Небольшие кустики этого растения совершенно не реагируют на перепады температур.

Микробиота - кустарник, высота которого достигает 1 м. Внешне оно очень напоминает некоторые разновидности можжевельника. Растет кустарник очень медленно. В год прирост составляет всего 2 см. Чаще всего этим растением украшают клумбы или сажают по периметру сада.

Александра Дроздова
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